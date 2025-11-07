Waterpolo / Segona Divisió
El CN Manresa, confiat a obtenir el primer triomf
El porter Oriol Albacete porta dues setmanes entrenant amb el grup i debutarà dissabte contra el Club Nou Godella Natació
El CN Manresa torna aquest dissabte a partir de les 12.00 a la lliga espanyola de Segona Divisió de waterpolo amb la confiança d’obtenir el primer triomf. El rival a la piscina municipal serà el Club Nou Godella Natació, tercer classificat amb 6 punts, amb dues victòries i una derrota.
Els manresans podran comptar amb el porter del primer equip Oriol Albacete, que ja ha completat dues setmanes d’entrenaments. L’altre porter, l'estatunidenc Aaron Wilson, es va lesionar a l’últim quart del primer partit i l’equip ha hagut de jugar amb els porters de l'equip juvenil.
«Tant el Ferran [Garcia] com l’Eric [Cruz] han complert, no tenen cap responsabilitat, però l’Oriol ens farà pujar el nivell perquè la porteria és el 60 % de l’equip», afirma el tècnic David Torilo.
De fet, Torilo està convençut que amb Wilson i Albacete, potser no haurien perdut tots tres partits. «És que hem tingut un nivell físic i tàctic molt alt, i en moltes fases hem estat superiors als rivals, fins i tot a l’Elx». Contra els il·licitans, els manresans van igualar els tres últims parcials, van passar d’un 8 a 2 a un 9 a 7.
A la primera jornada, el CN Manresa va perdre als penals a la piscina del Real Canoe, i va perdre contra el CW Màlaga a casa.
El Godella disposa de bons jugadors, «acostumats a jugar en aquestes categories», afirma Torilo, però es declara convençut que els pròxims partits, contra els equips de la part baixa (haurà jugat contra els quatre primers classificats), els serviran per escalar posicions.
