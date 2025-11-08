L'Adbisio CN Manresa obté la primera victòria
Els manresans s'imposen al Godella, tercer classificat, per 16-13
El debut del porter Oriol Albacete, decisiu per les seves aturades i intimidació
L’Adbisio CN Manresa s’ha imposat al Club Nou Godella per 16 - 13 i ha obtingut la primera victòria, a la quarta jornada de la primera fase de la lliga de Segona Divisió espanyola. El debut del porter Oriol Albacete ha estat decisiu, tant per les seves aturades com per la intimidació que ha exercit sobre els atacants rivals.
L’equip ha imposat en els primers tres quarts el seu físic a l’equip valencià, obligat a jugar lluny de la porteria i a xutar al límit de la possessió, sense poder-se treure de sobre la defensa enganxosa dels manresans. Però, el Godella s’ha refet i en l’últim quart ha escurçat la diferència a només dos gols (15-13) i ha fet patir els aficionats manresans que omplien la piscina municipal Manel Estiarte. El gol de Martí Puerta a deu segons del final ha certificat una victòria del tot merescuda.
El marcador ha trigat a moure’s. Han hagut de transcórrer tres minuts i mig perquè Roc Serra des de la boia aconseguís batre Rubèn Arias. Oriol Albacete ja havia tancat la porteria amb una excel·lent aturada i havia intimidat els nedadors visitants, obligats a ajustar els seus xuts.
Els atacs dels nedadors de David Torilo eren més fluids i aconseguien rematar en posicions avantatjoses. Tot i escurçar diferències (2-1), el parcial ha acabat amb un 4 a 1 que reflectia la superioritat local, i que fins i tot semblava curt.
En el segon, els valencians han pujat la defensa després d’encaixar dos gols en els primers atacs. Han tancat la porteria en un primer moment, però tampoc eren capaços de transformar cap de les seves ocasions que es generaven. De fet, només han pogut superar Albacete des del penal.
Els cinc gols d’avantatge obtinguts a la primera meitat eren una renda bona per afrontar els últims dos quarts. També la superioritat mostrada a la piscina era un motiu d’optimisme per creure que l'Adbisio sumaria la primera victòria.
La segona part ha començat amb la mateixa dinàmica. Però, amb tres minuts jugats i amb 11-4 al marcador, el partit s’ha embrutat. L’entrenador visitant Enrique Garcia s’ha fet expulsar en una actitud absurda i Fran Morales ha tingut una acció lletja després del 14-6 que ha marcat Ivan Rey i que posava el màxim avantatge manresà (+8). L’àrbitre l’ha advertit que no hi tornés, sense amonestar-lo. En aquell joc subterrani i travat per tota la piscina, els valencians s’hi han mogut millor i han equilibrat el parcial, que també s’ha endut el Manresa (7-6) gràcies a un gol de Lluís Mayol a 10 segons del final del període.
Un 0 a 2 en contra en menys de dos minuts, ha angoixat els manresans que ara no trobaven la fluïdesa dels primers quarts per anar-se’n de la defensa pressionant del Godella. També pagaven l'esforç físic fet durant els tres primers quarts. Els dos tècnics han aturat el partit, Torilo per trobar solucions, el valencià Álvaro Asensio per fer creure als seus que podien remuntar.
Ha aparegut Oriol Albacete, amb dues aturades en inferioritat i amb el marcador 15-12. El rellotge corria a favor dels manresans. A dos minuts del final, David Torilo ha esgotat els temps morts. No ha servit per trobar porteria. Però, una altra excel·lent intervenció d’Oriol Albacete ha evitat que els valencians s’acostessin encara més. Ho han fet, però amb tot just 47 segons per disputar-se. Els de Torilo els han gestionat bé, sense concedir cap més atac. I Martí Puerta ha tancat el marcador a deu segons de la botzina.
En les quatre jornades disputades, l'Adbisio CN Manresa s’ha enfrontat als quatre primers classificats. Tot i que en els tres primers partits no va poder comptar amb Oriol Albacete i que l’altre porter del primer equip Aaron Wilson es va lesionar a la primera jornada i ha hagut de jugar amb els dos juvenils, els manresans ja sumen quatre punts i es situen en sisena posició de manera provisional. A la pròxima jornada visitaran la piscina del Ciudad de Alcorcón, el cuer.
Fitxa tècnica
ABDISIO CN MANRESA (16): Oriol Albacete, Biel Fernández (3), Martí Puerta (3), Marc Urgelés, Roc Serra (2), David Holgado, Lluís Mayol (1), Arnau León, Sergi Torres (2), Ivan Martínez (3), Aleix Estany, Ivan Rey (2), Ferran Garcia, Aaron Luján.
CLUB NOU GODELLA (13): Rubèn Arias, Carles Fernández (1), Diego Aimeur, Juan Vergara, Agustí Feliu (6), Joan Martínez (1), Franco rión (3), Koldo Ortega (1), Fran Morales, José Asensio, Hugo Almazán, Rodrigo santos, Hèctor Botella (1).
ÀRBITRES: Carlos Javier Villanueva Cabrera i Lídia Escoda Mondragón.
PARCIALS: 4-1 / 4-2 / 7-6 / 1-4
