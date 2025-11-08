Motor | X-Trial
Jaime Busto trenca la ratxa de Toni Bou, segon a l’Illa de la Reunió
El pierenc manté dotze punts de marge sobre el segon classificat, el seu company Gabriel Marcelli, després de tres de les deu proves del Mundial de X-Trial
Regió7
El pilot de Piera Toni Bou no ha pogut firmar el tres de tres a l’inici del Mundial de Trial Indoor. Bou (Montesa) ha acabat segon, per darrere del basc Jaime Busto (Gas Gas), a la prova disputada aquest dissabte a l’illa francesa de la Reunió. El pierenc continua líder del mundial amb un sòlid avantatge sobre el seu company d’equip Gabriel Marcelli i del mateix Busto.
Toni Bou havia guanyat les dues cites prèvies, a Andorra i Madrid. Però, no ha pogut repetir victòria a la tercera. Jaime Busto, que havia començat amb dos tercers llocs, ha tingut una actuació impecable i ha aconseguit superar el campió i vigent líder del campionat.
De fet, el basc ja s'ha posat líder des de l’inici. A la Q1 ha fet 9 punts, mentre que Bou n’hi afegia cinc més. Un 14 que el situava segon, seguit de Marcelli amb 15.
A la Q2, competició per temps, Bou ha estat el més ràpid i s'ha garantit sortir en darrera posició a l’última ronda, amb sis obstacles.
Bou i Busto han acabat les tres primeres zones empatats a dos punts, i amb Marcelli i el francès Hugo Defresne descartats per al triomf. En les tres darreres, Bou ha penalitzat en totes i ha arribat fins als 12 punts, mentre que Busto només ha fet un fiasco a l’última, quan ja era guanyador. El podi l'ha completat Marcelli.
A la classificació general, Bou és líder amb 57 punts, seguit de Marcelli amb 45 i Busto amb 44.
