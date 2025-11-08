Trampolí
Robert Vilarasau i l'equip estatal masculí acaben vuitens en la final del Mundial de trampolí de Pamplona
Els tres competidors espanyols, entre ells el gimnasta de l'Egiba, no poden acabar els respectius exercicis d'una competició guanyada pels atletes neutrals de Bielorússia
El gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau i l'equip estatal han acabat vuitens en la final per formacions de trampolí que s'ha disputat aquest dissabte al vespre a Pamplona. La formació espanyola defensava la segona posició assolida fa dos anys a Birmingham, però cap dels tres participants no ha pogut acabar el seu exercici, per tant, l'equip només ha sumat tres punts.
El format de competició era amb quatre participants per país, però només en competien tres. Hi havia el mateix nombre de rotacions i, en cadascuna d'elles, el gimnasta amb una nota més alta rebia 8 punts, el segon, 7 i així fins a l'últim, que en rebia 1. Fa dos anys, els punts de Vilarasau van ser determinants per al podi.
En aquesta ocasió, la cosa ja no ha començat bé quan el barceloní David Vega, que sortia segon, no ha acabat l'exercici i només ha pogut sumar un 6,450. La resta sí que ho han fet, liderats pel bielorús Ivan Litxínovitx amb un 67,090.
En la segona rotació, era el torn del madrileny Jorge Martín, qui diumenge disputarà la final individual. Però ha seguit el mateix camí que Vega i també ha sortit del practicable abans d'hora, amb la qual cosa ha sumat un 6,870. Al xinès Wang Zisai li ha passat al mateix, amb la qual cosa ha hipotecat les possibilitats de podi del seu equip.
En la darrera era el torn de Vilarasau, qui ha arrencat amb dues bones combinacions. En la tercera, però, s'ha desequilibrat cap a un dels fons del practicable i un dels preparadors li ha hagut de posar una protecció. Ha acabat amb 13,190 punts
Els bielorussos, amb Litvínovitx, Sebastsian Stankevitx i Andrei Builou, s'han endut l'or, amb 21 punts, per davant dels 20 dels russos i dels 18 de Portugal.
