Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses de muntanya

El surienc Andreu Contijoch guanya la Marató de Montserrat i el títol europeu XTerra de les World Series

La matinal de curses a Montserrat es completa amb el vuitè triomf del corredor establert a Collbató Andreu Simón en la cursa de l'Alba

Andreu Contijoch, al centre del podi amb Puigoriol (esquerra) i Morales (dreta)

Andreu Contijoch, al centre del podi amb Puigoriol (esquerra) i Morales (dreta) / Cursa de l'Alba

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El corredor surienc del Centre Excursionista de Súria Andreu Contijoch s'ha imposat aquest dissabte al matí en la Marató de Montserrat, una de les curses incloses en una matinal que ha vist tres proves a l'entorn del massís coincidint amb el Mil·lenari de l'abadia. A més, s'ha proclamat campió europeu de les XTerra Trail Run World Series. El dia també ha vist el vuitè triomf seguit del corredor establert a Collbató Andreu Simón en la Cursa de l'Alba, de 22 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.

Contijoch ha vençut en la seva cursa, de 42 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell, amb un temps de 4 hores, 10 minuts i 44 segons. Ha quedat a davant del calderí Gerard Puigoriol, conegut per la seva faceta futbolística en haver estat capità i director esportiu del CE Manresa. Ha entrat a 5 minuts i 28 segons. El podi l'ha completat Gerard Morales, de la Cameta Coixa. La victòria ha servit a Contijoch per assolir el títol europeu.

En dones, ha guanyat la basca Itziar Oteiza, amb 4.41.36, la qual cosa li ha permès també ser campiona. Ha derrotat Rosa Maria Nieto i Wu Yuan Yuan.

Vuit de seguides

En la Cursa de l'Alba, que ha fet més de trenta edicions, Andreu Simón ha guanyat per vuitè any amb 1.50.17, amb 28 segons de diferència sobre l'igualadí de l'UECAnoia Lluc Torné i amb 1.53 sobre l'andorrà Ricard Tenza. En dones, la vigent campiona, Carla Ràfols, només ha pogut ser tercera, darrere de la guanyadora, Dalia Alonso i de la segona, Irati Azkargorta.

Andreu Simón, al centre, amb Torné (esquerra) i Tenza (dreta), el podi de la Cursa de l'Alba

Andreu Simón, al centre, amb Torné (esquerra) i Tenza (dreta), el podi de la Cursa de l'Alba / Cursa de l'Alba

També s'ha corregut la Mitjalba, de dotze quilòmetres, amb el troimf de Jan Lago, amb 1.07.32, amb 52 segons sobre Manuel Alejandro Galindo i 1.08 respecte d'Ivan Fernández. En dones, triomf per a Aida Pérez, amb 1.18.14, qui ha superat Irene del Río i Anna Noguera.

Les curses han tingut Collbató com a centre neuràlgic i també s'ha passat pels termes d'Esparreguera i del Bruc, en una jornada en què la pluja lleugera a primera hora del matí ha obligat els participants a extremar les precaucions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
  7. L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
  8. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges

Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu

Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu

El surienc Andreu Contijoch guanya la Marató de Montserrat i el títol europeu XTerra de les World Series

El surienc Andreu Contijoch guanya la Marató de Montserrat i el títol europeu XTerra de les World Series

El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)

El Baxi Manresa sub-22 ven cara la pell abans de perdre a la pista del líder Canàries (87-79)

Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball: «el comerç de Solsona és dels que millor suporta l'agressivitat de les grans superfícies»

Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball: «el comerç de Solsona és dels que millor suporta l'agressivitat de les grans superfícies»

La Fira Medieval de Súria comença a mig gas a causa de la pluja

La Fira Medieval de Súria comença a mig gas a causa de la pluja

Jordi Turull assegura a Manresa que "amb el PSOE s'han acabat les pastanagues"

Jordi Turull assegura a Manresa que "amb el PSOE s'han acabat les pastanagues"

Oriol Rego, responsable de la Portal Attack, premi Regió7 d'Esports: "Volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista"

Oriol Rego, responsable de la Portal Attack, premi Regió7 d'Esports: "Volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista"

Els Comuns demanen a Sàmper des de Sant Fruitós que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge

Els Comuns demanen a Sàmper des de Sant Fruitós que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge
Tracking Pixel Contents