Curses de muntanya
El surienc Andreu Contijoch guanya la Marató de Montserrat i el títol europeu XTerra de les World Series
La matinal de curses a Montserrat es completa amb el vuitè triomf del corredor establert a Collbató Andreu Simón en la cursa de l'Alba
El corredor surienc del Centre Excursionista de Súria Andreu Contijoch s'ha imposat aquest dissabte al matí en la Marató de Montserrat, una de les curses incloses en una matinal que ha vist tres proves a l'entorn del massís coincidint amb el Mil·lenari de l'abadia. A més, s'ha proclamat campió europeu de les XTerra Trail Run World Series. El dia també ha vist el vuitè triomf seguit del corredor establert a Collbató Andreu Simón en la Cursa de l'Alba, de 22 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
Contijoch ha vençut en la seva cursa, de 42 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell, amb un temps de 4 hores, 10 minuts i 44 segons. Ha quedat a davant del calderí Gerard Puigoriol, conegut per la seva faceta futbolística en haver estat capità i director esportiu del CE Manresa. Ha entrat a 5 minuts i 28 segons. El podi l'ha completat Gerard Morales, de la Cameta Coixa. La victòria ha servit a Contijoch per assolir el títol europeu.
En dones, ha guanyat la basca Itziar Oteiza, amb 4.41.36, la qual cosa li ha permès també ser campiona. Ha derrotat Rosa Maria Nieto i Wu Yuan Yuan.
Vuit de seguides
En la Cursa de l'Alba, que ha fet més de trenta edicions, Andreu Simón ha guanyat per vuitè any amb 1.50.17, amb 28 segons de diferència sobre l'igualadí de l'UECAnoia Lluc Torné i amb 1.53 sobre l'andorrà Ricard Tenza. En dones, la vigent campiona, Carla Ràfols, només ha pogut ser tercera, darrere de la guanyadora, Dalia Alonso i de la segona, Irati Azkargorta.
També s'ha corregut la Mitjalba, de dotze quilòmetres, amb el troimf de Jan Lago, amb 1.07.32, amb 52 segons sobre Manuel Alejandro Galindo i 1.08 respecte d'Ivan Fernández. En dones, triomf per a Aida Pérez, amb 1.18.14, qui ha superat Irene del Río i Anna Noguera.
Les curses han tingut Collbató com a centre neuràlgic i també s'ha passat pels termes d'Esparreguera i del Bruc, en una jornada en què la pluja lleugera a primera hora del matí ha obligat els participants a extremar les precaucions.
