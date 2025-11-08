X-Trial
Jaime Busto trenca la ratxa de Toni Bou, segon a l’Illa de la Reunió
El pierenc es manté líder, amb 12 punts d'avantatge sobre Marcelli i 13 sobre el pilot basc
Regió7
El pilot de Piera Toni Bou no va poder firmar el tres de tres a l’inici del Mundial de Trial Indoor. Bou (Montesa) va acabar segon, per darrere del basc Jaime Busto (Gas Gas), a la prova disputada aquest dissabte a l’illa francesa de la Reunió. El pierenc continua líder del mundial amb un sòlid avantatge sobre el seu company d’equip Gabriel Marcelli i del mateix Busto.
Toni Bou havia guanyat les dues cites prèvies, a Andorra i Madrid. Però, no va poder repetir victòria a la tercera. Jaime Busto, que havia començat amb dos tercers llocs, va tenir una actuació impecable i va aconseguir superar el campió pierenc. Ho va celebrar com si hagués guanyat el títol.
De fet, el basc ja es va posar líder des de l’inici. A la Q1, es va quedar en 9 punts, mentre que Bou n’hi afegia cinc més. Un 14 que el situava segon, seguit de Marcelli amb 15.
A la Q2, competició per temps, Bou va ser el més ràpid i es va garantir sortir en darrera posició a l’última ronda, amb sis obstacles.
Bou i Busto van acabar les tres primeres zones empatats a dos punts, i amb Marcelli i el francès Hugo Defress descartats per al triomf. En les tres darreres, Bou va penalitzar en totes, va anar fins als 12 punts, mentre que Busto només va fer un fiasco a l’última, quan ja era guanyador. El podi el va completar Marcelli.
A la classificació general, Bou és líder amb 57 punts, seguit de Marcelli amb 45 i Busto amb 44.
