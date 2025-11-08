Premis Regió7 | Oriol Rego Responsable de la Portal Attack
"Volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista"
La prova de bicis clàssiques pel barr vell de Berga ha estat guardonada amb el Premi Esports
Berga s’ha convertit els últims anys en l’epicentre del ciclisme clàssic gràcies a la Portal Attack, una prova que combina esport, tradició i festa en un format únic. Per això s’endú el Premi Esport en els guardons de Regió7. La gala de lliurament de premis serà dimarts, 11 de novembre, a les 7 del vespre al teatre Kursaal de Manresa. L'entrada és gratuïta, però cal reservar el seient a través del web del Kursaal.
Com va néixer la idea d’una cursa ciclista tan singular com la Portal Attack a Berga??
Érem una colla que ja organitzàvem una marxa cicloturista amb bicicletes retro per recuperar l’esperit del ciclisme clàssic que hi ha al Berguedà. Aquesta proposta (que es manté) ja era peculiar, però volíem afegir un punt picant a l’esperit ciclista i introduir-hi un element més competitiu. Vam fer una pluja d’idees amb l’equip promotor i va sorgir la proposta d’una cursa urbana amb rondes eliminatòries. Va ser una fórmula que va quallar molt bé i l’interès ha anat creixent amb els anys. Vam començar amb uns 40 corredors i ara ja som 140, el màxim del que podem assumir per qüestions de capacitat de la mateixa cursa. També ha crescut molt el públic i l’ambient que l’envolta.
Què la fa diferent d’altres proves esportives?
Moltes coses. Hem estat una mica el mirall per a altres esdeveniments i això sempre és bon senyal. El que agrada molt és el fet que sigui un circuit interurbà i tot l’atrezzo: al mig del recorregut hi tenim uns diables que escupen foc pel barri vell, i això li dona molta força visual i dinamisme a l’activitat. Aquesta proposta va venir perquè en una de les pujades la cosa es complica bastant i ens recordava a l’infern, i què hi ha a l’infern? Dimonis. I la veritat és que aquesta idea que va tenir molt bona acollida. També, a través d’iniciatives populars, han anat sorgint diferents espais i elements decoratius que envolten la prova esportiva i que la complementen fent que vagi molt més enllà de la mateixa competició.
Amb els anys, s’ha convertit en molt més que una cursa i ja és tota una festa del ciclisme retro. Us ho esperàveu?
No ens ho esperàvem gens. Hem picat molta pedra, ha estat un procés d’assaig i error, però li hem agafat molt d’afecte. Hem après molt i ens hem esforçat molt per fer grans coses amb pocs recursos. En l’àmbit empresarial, algunes marques ens han donat un cop de mà, però el suport de l’administració sempre és una mica just i sobretot al principi, vam haver de ser molt creatius. Fa dos anys vam incorporar un festival de música en viu de tres dies, que acompanya tot l’esdeveniment i d’alguna manera és un complement per a totes les persones que venen amb motiu de l’esdeveniment ciclista, que atrau entre 15.000 i 20.000 persones cada any. També hi vam afegir una desena de food trucks. L’ambient ara és espectacular.
Quin impacte té per Berga i el Berguedà un esdeveniment com aquest?
Nosaltres pensàvem que a Berga hi faltava alguna cosa, una mena de festa major pròpia. Evidentment, tenim la Patum, que és importantíssima, però encara ens faltava alguna cosa més. La Portal Attack ha demostrat que atrau i que l’impacte és molt gran. La fem el primer dissabte de setembre i tanca ja les festes majors de la comarca. El jovent aquell cap de setmana es queda a Berga i això és important, tenint en compte que hi ha manca d’oci nocturn al Berguedà. A més, la Televisió del Berguedà i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) fan la retransmissió en directe per tot Catalunya de la Portal Attack i això ens ha donat un gran reconeixement extern. Tot plegat, ha estat un còctel molt original, arrelat al territori i nascut de la iniciativa popular. Tothom espera la Portal Attack amb ganes i n’estem molt content. A més, té un impacte molt positiu en l’economia local perquè els hotels i bars i restaurants de Berga s’omplen, fins i tot hi ha gent que s’ha d’allotjar en altres municipis. Per tant, té una repercussió positiva per la ciutat i per la comarca, dinamitza el Berguedà i el projecta a l’exterior.
La cursa ja ha viatjat a Olesa de Montserrat i a Andorra. Hi ha plans per continuar creixent?
Sí. De fet, al llarg de tots aquests anys han anat sortint iniciatives que ens han «plagiat» una mica la nostra idea i el concepte de la Portal Attack, però això és bona senyal. Pel que fa a la prova d’Olesa i la d’Andorra cal diferenciar com va sorgir una idea i l'altra. A Olesa els va agradar molt el format i nosaltres els vam donar les directrius perquè ho muntessin ells mateixos, a través de la Unió Ciclista Olesana, una entitat que va seguir la nostra guia per temes des d’organització de l’acte fins als colors que fem servir en la cartelleria. En canvi, a Andorra ens van demanar que nosaltres mateixos, els promotors de la Portal Attack a Berga, ens n’encarreguéssim directament. Tenint en compte que és una del ciclisme, hi vam apostar fort. Va ser tot un honor que un territori tan important confiés en nosaltres per muntar un esdeveniment ciclista d’una dimensió tan important. I a partir d’aquí, tenim ganes de continuar fent créixer aquest projecte tan arrelat ja a Berga, però, això sí, volem mantenir l’essència creativa que ens va fer diferents en un principi.
