Atletisme
Meritxell Soler bat el rècord de Catalunya de 10 km
L'atleta entrenada per Joan Lleonart ja té el triplet de rècords catalans amb el de la mitja marató i la marató
La fondista de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler ha batut aquest matí el rècord de Catalunya de 10 quilòmetres a la Cursa dels bombers que s'ha celebrat a Barcelona. Soler ha fet un temps de 31:47. Amb aquesta nova marca, l'atleta entrenada pel manresà Joan Lleonart ja té els tres rècords catalans de les curses de fons, amb el de la mitja marató i la marató.
L'anterior rècord el tenia la manresana Rosa Morató en 32:06, des del 31 de desembre de 2009.
"Venia mentalitzada per buscar aquest rècord", ha declarat Soler en acabar la cursa. A finals d'octubre, ja havia recuperat el de la mitja marató, amb 1:09:46. Té el de la marató en 2:24:57, des de febrer de 2024, aconseguit a Sevilla. La fondista santjoanenca de Puma arriba a final d'any en plena forma, amb l'objectiu posat en la marató de València.
Meritxell Soler ha guanyat la cursa per davant de Marta Galimany (31:59) i Cristina Silva (33:34), que han completat el podi. Bona cursa també per a les fondistes del Club Atlètic Igualada amb Anna Torras (34:20), quarta, Judit Navarro (34:46), sisena, i Júlia Solé (35:46), novena.
