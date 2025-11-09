Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Meritxell Soler bat el rècord de Catalunya de 10 km

L'atleta entrenada per Joan Lleonart ja té el triplet de rècords catalans amb el de la mitja marató i la marató

Meritxell Soler, al final de la Cursa dels Bombers, amb el diploma que li acredita el nou rècord de Catalunya

Meritxell Soler, al final de la Cursa dels Bombers, amb el diploma que li acredita el nou rècord de Catalunya / FCA

Jordi Badia Perea

Jordi Badia Perea

Manresa

La fondista de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler ha batut aquest matí el rècord de Catalunya de 10 quilòmetres a la Cursa dels bombers que s'ha celebrat a Barcelona. Soler ha fet un temps de 31:47. Amb aquesta nova marca, l'atleta entrenada pel manresà Joan Lleonart ja té els tres rècords catalans de les curses de fons, amb el de la mitja marató i la marató.

L'anterior rècord el tenia la manresana Rosa Morató en 32:06, des del 31 de desembre de 2009.

"Venia mentalitzada per buscar aquest rècord", ha declarat Soler en acabar la cursa. A finals d'octubre, ja havia recuperat el de la mitja marató, amb 1:09:46. Té el de la marató en 2:24:57, des de febrer de 2024, aconseguit a Sevilla. La fondista santjoanenca de Puma arriba a final d'any en plena forma, amb l'objectiu posat en la marató de València.

Meritxell Soler ha guanyat la cursa per davant de Marta Galimany (31:59) i Cristina Silva (33:34), que han completat el podi. Bona cursa també per a les fondistes del Club Atlètic Igualada amb Anna Torras (34:20), quarta, Judit Navarro (34:46), sisena, i Júlia Solé (35:46), novena.

