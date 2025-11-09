Bàsquet
El Barça de bàsquet comunica la destitució de Joan Peñarroya com a entrenador
La dura derrota a Girona per 96-78 precipita l'adéu a l'excapità i tècnic del Bàsquet Manresa poc més d'un any després de la seva contractació
El club anuncia que serà substituït internament per Òscar Orellana, un dels membres del seu cos tècnic, on també hi eren Rafa Martínez i Albert Oliver
El Barça de bàsquet ha anunciat poc després de les set de la tarda d'aquest diumenge la destitució de Joan Peñarroya com a entrenador del club blaugrana. La dura derrota patida al migdia a Girona (96-78) ha precipitat l'adeu del tècnic, estretament vinculat a Manresa per la seva etapa de capità del primer equip i, posteriorment, d'entrenador del Baxi, a més de residir a la capital bagenca.
En un curt comunicat, el Barça anuncia que Joan Peñarroya "no seguirà al capdavant de la banqueta del primer equip blaugrana" i "vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts encerts en el futur". El seu lloc l'ocuparà, de manera interna, Òscar Orellana, un dels membres del seu equip tècnic, en què també hi eren els exjugadors del Manresa Rafa Martínez i Albert Oliver.
El balanç de Peñarroya al club, al qual va accedir després que aquest deixés de confiar en un altre exjugador del Manresa, Roger Grimau, ha estat decebedor. Un sol títol, la Lliga Catalana de la temporada passada, guanyada contra el Manresa, i moltes decepcions. El curs passat va estar a punt de quedar-se fora de la Copa del Rei, en què va ser eliminat en quarts de final. Tampoc no va passar la primera ronda de play-offs de la lliga contra l'Unicaja, tot i forçar el cinquè partit, i també va fe el mateix en les eliminatòries de l'Eurolliga, en què va perdre per una possessió del definitiu duel contra el Mònaco.
L'ingent nombre de lesions que va patir la plantilla, la majoria de llarga durada com les de Laprovittola, Juan Núñez o Chimezie Metu, a més de les continuades absències de Jan Vesely, van fer que un Barça collat econòmicament seguís confiant en ell.
Per a aquesta temporada s'han fitxat elements consagrats com Clyburn i Shengelia, però ja en un moment molt crepuscular de les seves carreres. A Europa s'està donant bastant la cara, amb 5 triomfs i 4 derrotes, però a la lliga s'han perdut quatre dels sis partits disputats i també es va perdre la Lliga Catalana, en semifinals contra el Joventut.
El que ha fet prendre la decisió ha estat una última setmana tètrica, amb derrota a casa contra l'UCAM Múrcia, davant del Reial Madrid, la novena consecutiva contra els blancs, amb mocadorada inclosa, a Europa i, sobretot, la humiliació d'aquest diumenge a Girona. A més, hi ha la percepció que entre la plantilla es desitjava aquest final. De fet, Nico Laprovittola ha declarat després del partit a Fontajau que "no en sorprendria" que Peñarroya fos destituït, com ha acabat passant.
Sona Xavi Pascual
Tot i que el Barça ha anunciat que Òscar Orellana serà el tècnic interí que hauria de dirigir l'equip a Munic, dimecres, en l'Eurolliga, a l'ambient sona que Xavi Pascual podria tornar al club. El tècnic es va desvicular del Zenit Sant Petersburg. Es tracta d'un entrenador amb un mètode totalment diferent al de Peñarroya, ja que prioritza la defensa per sobre de l'atac.
Pascual, que havia entrenat del CB Olesa, va entrenar el Barça entre el 2008 i el 2016 després d'una altra destitució traumàtica, la de Dusko Ivanovic. Amb ell a la banqueta, el club va endur-se la seva segona, i fins ara última, Eurolliga (2010) a part de guanyar quatre lligues i tres Copes.
