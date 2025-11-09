Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol | Tercera Federació

El CE Manresa, cinquè, i l’Hospitalet, quart, duel a la part alta

Els jugadors del CE Manresa, en el darrer partit disputat al Congost

Els jugadors del CE Manresa, en el darrer partit disputat al Congost / Jordi Biel

Jordi Badia Perea

Manresa

El CE Manresa s’enfrontarà al CE L’Hospitalet, aquest migdia al Nou Congost, a partir de les 12.00, en un duel entre dos equips situats a la part alta de la classificació, cinquè i quart respectivament, tots dos amb 17 punts, i que aspiren a ocupar alguna de les places de promoció a la Segona Federació.

No serà l’únic duel d’alçada de la desena jornada del Grup 3 de la Tercera Federació.El FC l’Escala va empatar 3 a 3 contra el Cornellà. Es mantenen tercer i segon, amb 18 i 20 punts, respectivament.

Amb aquest resultat, els manresans tenen una bona oportunitat per guanyar posicions i, en cas de sumar els tres punts, atrapar el Cornellà a la segona posició.

L’equip de Sergi Trullàs arriba en un bon moment de resultats, si més no, amb dues victòries als camps de l’Europa B (0-1) i el Can Vidalet (1-2), que van esborrar el mal regust que havia deixat la derrota a casa contra la Fundació Esportiva Grama (1-3).

De fet, el balanç del Manresa és clarament favorable en els desplaçaments, en què han sumat 12 punts, amb quatre victòries i una sola derrota, per només 5 al Congost, en què només han pogut guanyar un partit, amb dos empats i una derrota clara contra la FE Grama (1-3).

Per aquest partit, Trullàs recupera Roger Monells, que ha tornat a entrenat amb normalitat, i Matovu i Pau Guillén que van entrar a la convocatòria després d’haver rebut l’alta.

