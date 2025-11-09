Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Covisa rep l’Illes Balears amb la pressió de guanyar per sortir del pou

Jairo Molero, a l'esquerra, debutarà en substitució d'Antonio Mesa, que dilluns va deixar de ser l'entrenador del Covisa Manresa

Jairo Molero, a l'esquerra, debutarà en substitució d'Antonio Mesa, que dilluns va deixar de ser l'entrenador del Covisa Manresa / Jordi Biel

Jordi Badia Perea

Jordi Badia Perea

Manresa

El Covisa Manresa afrontarà aquest vespre al Pujolet, a partir de les 18.15, una de les moltes finals que jugarà les pròximes jornades per sortir de la cua de la classificació de Segona B i allunyar-se tan aviat com pugui de les posicions de descens a Tercera Divisió. El rival, l’Illes Balears, segon classificat, amb només una derrota a la pista del Ciutat de Castelló. Serà el debut de Jairo Molero, fins ara el segon entrenador de l’equip, després que el club rescindís el contracte amb Antonio Mesa, aquest dilluns.

Els manresans només tenen un punt, el que van aconseguir la setmana passada a la pista del Pilar i eren a 9 punts de la primera plaça de salvació que abans de començar la jornada ocupava el Ciutat de Castelló. Acumulen set derrotes, quatre de les quals al Pujolet. A l’última, van caure de manera inaudita. Guanyaven 2 a 1 a trenta segons del final i van acabar perdent per 2 a 4 contra el Lleida.

Jairo Molero, que s’ha fet càrrec de l’equip de manera provisional, haurà de gestionar les nombroses baixes que pateix l’equip des de començaments de la temporada. Hi afegeix Asis, amb molèsies a l’abductor que el tindran entre dues i tres setmana de baixa. Van entrar a la convocatòria els juvenils Edgar, Morros i Dídac, que ja van ser al desplaçament a València.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents