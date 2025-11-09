Futbol Sala / Segona B
El Covisa millora, però encara no prou per superar el Palma (3-5)
Els manresans continuen sense guanyar i encaixen la cinquena derrota al Pujolet, el dia del debut de Jairo Molero a la banqueta
S’havien avançat 2 a 0 i 3 a 1 a la primera part
El canvi d’entrenador tampoc li ha valgut al Covisa Manresa per estalviar-se una altra derrota, la cinquena al Pujolet, aquesta vegada contra l’Illes Balears Palma Futsal per 3 a 5, en el debut de Jairo Molero a la banqueta. Els manresans han millorat, s’han avançat 2 a 0 i 3 a 1 a la primera part, però no n’han tingut prou per aconseguir la primera victòria en nou jornades disputades, i continuen cuers del Grup III de la Segona B, amb només un punt.
El Palma no era el millor rival amb què es podia trobar Jairo Molero, fins dilluns segon entrenador d’Antonio Mesa, per debutar. O sí, pel valor que hauria tingut una victòria contra el segon classificat de la lliga, amb només una derrota encaixada, i que no perd la roda del Mataró, líder amb ple de victòries. Després d’aquesta jornada, el Covisa Manresa es manté a 9 punts de la dotzena plaça que marca la salvació i que té el Bisontes Castelló, que ahir va perdre a casa contra l’Hospitalet, però amb una jornada menys per remuntar.
Tampoc hi arribava amb la millor de les situacions, amb tres baixes (Asis, Aleix Pérez i Llucià) i dos jugadors amb molèsties que no han sortit (Checa i Jordi Sánchez). Jairo Molero ha hagut de fer entrar els juvenils Edgar, Morros i Cañal.
I això que el partit s’ha posat de cara, com gairebé tots els de la temporada. Abans dels tres minuts, ja guanyaven 2 a 0. Cella ha aprofitat una excursió sense sentit del porter Manolo per fer l’1 a 0 i Aaron ha culminat un contracop que ell mateix ha propiciat en capturar la pilota al mig del camp.
El dos gols han servit per fixar l’estratègia de cadascun. El Palma s’ha abocat a l’atac amb Manolo entestat a fer de jugador de camp, com si fos una vocació estroncada, i amb el Covisa aferrat al resultat, més intens que mai, i celebrant puny en alt totes les accions positives. Quedaven trenta minuts llargs i semblava impossible que ni els uns ni altres poguessin mantenir el ritme de la batalla campal en què es convertia el partit.
Feliu ha reduït diferències al minut 10 i Jairo Molero ha reaccionat amb un temps mort. Manolo insistia a jugar lluny de la seva àrea, i Santa ho ha castigat amb el 3 a 1 des de l’àrea pròpia. No havia transcorregut ni un quart d’hora, però es jugava com si s’estigués als últims minuts del partit. Feliu ha tornat a escurçar la diferència amb un xut sense massa angle que en què Cella no ha posat prou fort la mà.
La intensitat manresana tenia un preu. A dos minuts per al descans, Ambrós cometia la cinquena falta i Aaron la sisena a 1:25. Cella ha aturat el doble penal xutat per Adrián López, però no ha pogut evitar que Feliu, a qui a la jugada abans ja li havia negat el gol, empatés a 18 segons del descans en un córner mal defensat.
Un altre avantatge esvaït als últims segons del període podien ser un cop irreversible per un equip amb mentalitat de porcellana. Fins ara, almenys.
El Covisa era inferior al Palma, però l’exercici de supervivència amb què transcorrien la segona part tenia mèrit. No creaven ocasions i perdien constantment la possessió, però a penes en concedien. Els balears no trobaven avantatges ni amb les contínues escapades del porter Manolo.
A mitja segona part, Muji s’afegia a les baixes, i a 9:35 Mellado s’asseia a terra i també s’havia de retirar momentàniament, amb rampes. L’esforç era innegable.
La resistència s’ha trencat a 5:21 del final. Un altre cop Feliu ha encertat a batre Blasco d’un xut potent des de l’esquerra en l’enèsim intent de buscar superioritat amb les pujades de Manolo.
A 2:03, Molero ha demanat temps mort i ha ordenat jugar amb cinc futbolistes de camp. N’ha tingut una Cañal que un defensa ha tret de damunt de la línia de gol. Hauria estat un premi més que merescut per certificar la millora i canviar el signe de la temporada. El cinquè sobre la botzina no calia.
