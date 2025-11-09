L’ASFE no troba la tecla per superar el Safa Claror (48-60)
Les santfruitosenques són incapaces d’extreure el seu màxim potencial i cauen a casa davant una formació que milita a la part alta de la taula
El Petropintó ASFE va patir la quarta derrota de l’exercici a Copa Catalunya en caure a casa davant el Bàsquet Safa Claror (48-60). L’equip entrenat per Sergi Hormigo va ser incapaç de trobar la tecla adequada que aportés un plus més a totes les jugadores, a partir del segon període, davant una formació que milita a la part alta.
Les santfruitosenques van competir força bé en un primer quart marcat per la baixa anotació de tots dos conjunts. La falta d’energia i el potencial que falta per extreure de les locals es va fer palès en el segon període. I és que les rotacions no donaven els seus fruits i les barcelonines obrien una escletxa que s’enfilava al doble dígit al descans.
Les bagenques no podien mantenir el ritme d’anotació de les seves rivals i a la represa van trencar el partit de manera quasi definitiva amb un nou parcial contundent. En l’últim període, l’ASFE va poder maquillar el resultat lleugerament després d’anar perdent per més de vint punts. Un tram que, malgrat la seva intranscendència en el resultat final, haurà de servir com a via a seguir de cara els pròxims compromisos per trobar consistència i regularitat. Anna Fornells, autora de 12 punts, va ser la jugadora més encertada.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 12, Morros 6, Colldeforn 7, Albàs 8, Momotiuk 8 -cinc inicial- Clarà, A.López, M.López 3, Puig 2, Fontanet 2, Oltean
BÀSQUET SAFA CLAROR: Poyato, Cabarrocas, Roges, Cantos, Ambrona -cinc inicial- Cuchillo, Camarasa, Muñoz, Sastre, Escalero, Ventosa, Martínez
ÀRBITRES: López i Crego
PARCIALS: 11-13, 23-33, 34-50, 48-60
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»