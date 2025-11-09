Hoquei patins/OK Lliga masculina
L’Igualada Rigat remunta a Maçanet i és líder en solitari de l'OK Lliga (3-4)
L'equip local ha anat tres vegades per davant en el marcador, però Roger Bars i Marc Carol han capgirat el resultat i els arlequinats aprofiten la derrota del Reus, a l'espera de què faci el Barça
Ton Badia Lloret
L’Igualada Rigat ha capgirat el marcador davant el SHUM Frit Ravich i és líder en solitari de l’OK Lliga a l’espera del partit que enfrontarà el Barça amb el Caldes. Els arlequinats han sumat una victòria molt important abans de rebre el Reus Deportiu Brasilia a Les Comes que li va servir per refer-se del cop dur que van rebre davant el Porto en Lliga de Campions.
La primera part de l’enfrontament ha acabat amb 1 a 0. Els locals s'han avançat al minut 9 amb una canonada de Presas des de gairebé el mig del camp. L’Igualada, en canvi, no ha estat capaç d'aprofitar cap de les més de deu ocasions en què ha xutat a la porteria defensada per Jordi Pons.
Tot i que la segona meitat ha començat amb un golàs extraordinari de Joan Ruano, ràpidament el Maçanet ha recuperat el control del marcador. Minuts després, ha tornat a empatar Matias Pascual, quan ha aprofitat un refús de Pons en una gran combinació entre Marc Carol i Cañadillas dins l’àrea.
No s'ha rendit el Maçanet, que ha gaudit d’una targeta blava sobre Pascual i va fer el 3 a 2 en plena superioritat numèrica. Poc després, el mateix ha passat a l’altre costat. Els locals s'han quedat amb un home menys i Roger Bars no ha perdonat des del punt de penal.
Ja en els últims deu minuts, Carol ha fet el 3 a 4 definitiu amb un gran xut des de fora l’àrea, i, després de resistir les envestides finals dels locals, els arlequinats han sumat els tres punts.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»