Hoquei patins/OK Lliga masculina

L’Igualada Rigat remunta a Maçanet i és líder en solitari de l'OK Lliga (3-4)

L'equip local ha anat tres vegades per davant en el marcador, però Roger Bars i Marc Carol han capgirat el resultat i els arlequinats aprofiten la derrota del Reus, a l'espera de què faci el Barça

Imatges del Shum Frit Ravich Maçanet - Igualada Rigat

Imatges del Shum Frit Ravich Maçanet - Igualada Rigat

Imatges del Shum Frit Ravich Maçanet - Igualada Rigat / Xavi Garcia/Igualada Rigat

Ton Badia Lloret

Igualada

L’Igualada Rigat ha capgirat el marcador davant el SHUM Frit Ravich i és líder en solitari de l’OK Lliga a l’espera del partit que enfrontarà el Barça amb el Caldes. Els arlequinats han sumat una victòria molt important abans de rebre el Reus Deportiu Brasilia a Les Comes que li va servir per refer-se del cop dur que van rebre davant el Porto en Lliga de Campions.

La primera part de l’enfrontament ha acabat amb 1 a 0. Els locals s'han avançat al minut 9 amb una canonada de Presas des de gairebé el mig del camp. L’Igualada, en canvi, no ha estat capaç d'aprofitar cap de les més de deu ocasions en què ha xutat a la porteria defensada per Jordi Pons.

Tot i que la segona meitat ha començat amb un golàs extraordinari de Joan Ruano, ràpidament el Maçanet ha recuperat el control del marcador. Minuts després, ha tornat a empatar Matias Pascual, quan ha aprofitat un refús de Pons en una gran combinació entre Marc Carol i Cañadillas dins l’àrea.

No s'ha rendit el Maçanet, que ha gaudit d’una targeta blava sobre Pascual i va fer el 3 a 2 en plena superioritat numèrica. Poc després, el mateix ha passat a l’altre costat. Els locals s'han quedat amb un home menys i Roger Bars no ha perdonat des del punt de penal.

Ja en els últims deu minuts, Carol ha fet el 3 a 4 definitiu amb un gran xut des de fora l’àrea, i, després de resistir les envestides finals dels locals, els arlequinats han sumat els tres punts.

