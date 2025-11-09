L'Atlètic Gironella s'encalla i perd davant la Sabadellenca (0-1)
Després d'una bona primera meitat sense punteria, els del Berguedà cauen a la segona fruit de les imprecisions
L'Atlètic Gironella va caure a casa (0-1) davant la Sabadellenca en un partit on els locals van poder aconseguir la victòria, però la manca d'encert de cara a porteria a la primera meitat i les imprecisions a la segona els va condemnar. Amb aquest marcador, els gironellencs cauen a la quarta posició, superats pel rival vallesà i també pel Puig-reig, tot i que els tres equips queden empatats a punts.
La primera meitat va ser de color local, amb molta possessió, diverses ocasions clares i domini absolut davant un equip visitant replegat i que buscava defensar la porteria de Bachir el Goudri, però l'Atlètic no va ser capaç de transformar les seves ocasions en gol.
En canvi, a la segona meitat, el conjunt gironellenc es va encallar, sense tenir la mateixa fluïdesa en el joc, i els vallesans van passar a dominar l'enfrontament. Abans de la mitja hora de joc, en una pèrdua de pilota de l'equip local, Hibrajem Tunkara va disparar un fort xut des de fora l'àrea que va entrar a la porteria gironellenca, significant l'únic gol del partit. A partir d'aquí, els del Berguedà van intentar per totes les maneres possibles assaltar la porteria visitant, però ja no tenien l'empenta i la claredat de la primera meitat, i nombroses imprecisions van fer que no fos possible aconseguir l'empat.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Calaf, Molina (El Allaoui 80’), Riu, Valls, Rodríguez, Toran (Fígols 46’), Gabarrós, Diallo (Castillo 74’), López (Núñez 80’), Villa (Puigdellívol 46’) i Fernandez (Portell 74’).
UE SABADELLENCA: El Goudri, Jakuraka, Esposito, Lopez (Sanoh 46’), Tunkara (Lozano 80’), Espadas (Cano 71’), M. Diallo (Rueda 71’), Robert, Doumbia (D. Diallo 46’), Soldevilla i Al Balaoui.
ÀRBITRE: Íker Anguita, auxilitat per Aitor Mera i Izan Fernandez.
GOLS: 0-1 Tunkara min 56.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós