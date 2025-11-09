El Manresa CBF perd i dona oxigen al CB Arxil (49-53)
La formació entrenada per Marc Rovirosa paga cara la falta d’encert davant unes gallegues que sumen el primer triomf de la temporada
El Manresa CBF va patir una derrota ajustada contra un rival directe a la part baixa de la classificació, el CB Arxil (49-53), conjunt que encara no havia tastat la victòria aquesta temporada. El conjunt dirigit per Marc Rovirosa va pagar cara la falta d’encert de cara a cistella. Aquesta circumstància va viure la seva màxima expressió en un segon període en què les manresanes tan sols van anotar dos punts.
El començament del matx va estar marcat per un intercanvi de cistelles que dibuixava un empat al marcador al final del primer quart. Però en el segon període va arribar l'apagada general. Les bagenques van entrar en un gran col·lapse i només van ser capaces d’anotar dos punts en tot el quart. L’única nota positiva va ser també la dificultat per anotar de les gallegues: 9 punts en aquest tram, fet que mantenia vives les locals.
La represa semblava que canviava la dinàmica de la primera meitat. L’efectivitat va augmentar notablement i el matx es comprimia abans d’afrontar el darrer període. El Manresa CBF no va saber jugar amb la teòrica pressió del cuer que ostentaven les rivals i van caure de quatre punts.
El pròxim dissabte visiten la pista del Romakuruma Mataró en la setena jornada del curs.
