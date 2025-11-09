Pirinaica i Gimnàstic empaten en el derbi manresà de Primera (1-1)
Després d’una primera meitat intensa, els escapulats empaten en els instants finals del partit tot i jugar la segona part amb deu
La Pirinaica i el Gimnàstic de Manresa van empatar (1-1) en un derbi manresà intens, amb una meitat per a cadascú. Amb aquest resultat, els escapulats sumen el tercer empat consecutiu i cauen a la cinquena posició, a dos punts del tercer i a vuit punts del líder, el Singuerlín, mentre que l'equip de la Mion puja a la novena plaça, quatre punts per sobre del descens.
La Pirinaica va aconseguir tenir les millors ocasions de la primera meitat, malgrat que cap dels dos equips va poder imposar el seu domini sobre la pilota en un enfrontament marcat per la intensitat d’ambdós conjunts, pròpia d’un derbi. A la mitja hora de joc, una falta lateral era rematada amb el cap per Biel Rodríguez, i la pilota entrava per l'escaire de la porteria del Nàstic per avançar el conjunt local. A les acaballes del primer temps, el filial de l'Andorra es quedava amb un jugador menys per l'expulsió, amb doble groga, de Rawdy Wiltbank.
El Gimnàstic va entrar millor a la segona meitat i tenia el domini de la pilota. Als pocs minuts de la represa, malgrat la inferioritat numèrica, Hugo Rodríguez posava a prova a Dani del Río, i els visitants començaven a tenir més ocasions davant un equip local que intentava resistir. A falta de set minuts pel final del temps reglamentari, un sac de banda a l'àrea local l'aprofitava Onan Quesada que, amb un fort xut, empatava el partit. Els últims minuts no van tenir control i tot i que hi va haver diverses ocasions, sobretot pel bàndol de la Mion, el marcador no es va moure.
PIRINAICA FC: Del Río, De Verdonces, Nocete (Peñarrubia 63’), Guerrero (Quintana 46’ (Zajara 73’)), Morell (Alsina 71’), Moral, Rodríguez (Samper 46’), Lopez, Bojang (Puentes 46’), Altimira i Djibo.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Roura, Grifell (Quesada 76’), Fornell, Torras, Domènech (Bertran 64’), Chumachenko, Rodríguez (Martín 88’), Rubio, Wiltbank, Fink (Castillo 46’) i Bravo (Lamuela 76’).
ÀRBITRE: Deyan Krasmirov, auxiliat per Oriol Cacho i Ricard Camprubí.
GOLS: 1-0 Rodríguez min 32, 1-1 Quesada min 83.
