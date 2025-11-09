Primera victòria del curs pel Gimnàstic juvenil (0-2)
Els manresans s'imposen al Girona en un partit amb patiment i efectivitat
El Gimnàstic de Manresa juvenil va aconseguir la primera victòria del curs en superar el Girona (0-2) en un partit sense tant domini com en jornades anteriors, però que van saber defensar-se i van aconseguir tres punts molt valuosos. Els escapolats pugen a la tretzena posició, la primera de la zona de descens, i es queden a dos punts de la permanència.
El partit va tenir el domini de la possessió del conjunt gironí, més acostumat a un escenari atípic com el camp de gespa natural de Riudarenes, però el Gimnàstic va fer el partit que volia. Amb un bloc baix, els locals van incomodar la porteria de Jan Lagunas només un cop en tota la primera meitat, mentre que els bagencs van tenir un parell d'ocasions clares.
Ja al segon temps i després d'uns minuts inicials amb una tònica similar, Yeray Martínez va rematar una centrada de córner per obrir la llauna i posar per davant al conjunt visitant. Els gironins buscaven aproximar-se a la porteria manresana, amb molta possessió a la zona de tres quarts, però no aconseguien arribar a l'àrea amb perill i van tenir escasses ocasions clares. A cinc minuts pel final, Cristian Domínguez va aprofitar un contraatac i, amb un fort xut de fora l'àrea, va fer el 0-2 definitiu. Els gironins van jugar els instants finals amb un home menys per l'expulsió, amb vermella directa, del porter, que va propinar una puntada a un jugador del Gimnàstic.
GIRONA FC: Vicente, Garcia, Mariné, Mariano, Escoda (Ferrín 66’), Silvero, Reverte (Quiroz 70’), Roldán (Villanueva 58’), Miralles (Lopez 46’), Saez i Fernandez (White 58’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Arnau 73’), Martínez, Monsó, Urcan, Ibars, Sannoh (Galobardes 44’), Deluchi, Hablili (Guerra 90’), Betancourt (Masdevall 90’) i Domínguez (Barrabés 90’).
ÀRBITRE: Jordi Delgado, auxiliat per Pau Vilanova i Artem Sayfullin.
GOLS: 0-1 Martínez min 61, 0-2 Domínguez min 85.
