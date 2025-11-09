Victòria estelar del San Mauro al camp del Júpiter (0-1)
Els anoiencs completen un bon partit d'ofici i aconsegueixen tres punts que els treuen del descens
El San Mauro va assaltar el camp del Júpiter (0-1) i va sumar tres punts vitals en un partit on va saber patir i aguantar el marcador. Els anoiencs trenquen la dinàmica de sis partits sense conèixer la victòria i pugen a la dotzena posició, marcant el tall de la permanència i empatats amb el Vilafranca, tretzè.
Els primers minuts van ser clau pels anoiencs. Al minut deu, Carles Güell recuperava una pilota al mig del camp i la servia a Pol Romeu perquè driblés el porter i anotés l'únic gol del partit. A partir d'aquí, els barcelonins van tenir la possessió de la pilota, però no aconseguien generar pràcticament cap ocasió, tret d'una pilota al travesser en un córner. En canvi, els anoiencs tenien aproximacions de perill al contracop amb transicions ràpides.
La segona meitat va tenir un guió similar, amb els locals cada vegada més bolcats a la recerca de l'empat. A l'hora de joc, el porter del Júpiter, Carlos Nadal, era expulsat després d'aturar un u contra u amb les mans fora de l'àrea. Uns quants minuts després, els barcelonins empataven, però el col·legiat anul·lava el gol per fora de joc. Malgrat que ho van intentar, el San Mauro va resistir i no van aconseguir tenir ocasions molt clares. Els anoiencs van poder sentenciar amb algun contracop, però no van poder materialitzar les ocasions.
CE JÚPITER: Nadal, Oliver, Vaquera, Becerra, Chico (Genescà 82’), Monsó, Garcia (Xavi 70’), Peña, Bordallo (Sanchez 45’), Gurrea (Bassols 72’) i Ayllon (Sánchez 72’).
UD SAN MAURO: Martínez, García, Enriquez, Navarro (Moreno 75’), Maymó, Espinosa, Romeu, Gulias (Nuñez 75’), Marquillas, Guell (Benito 46’) i Cosano (Puche 52’).
ÀRBITRE: Antonio Vargas, auxiliat per Abdullah Harti i Pol Bruset.
GOLS: 0-1 Romeu min 10.
