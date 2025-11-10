Atletisme
Daniela Gaitan (CAI) guanya el Cros de Sant Hilari Sub16
Regió7
L’atleta del Club Atlètic Igualada (CAI) Daniela Gaitan va guanyar el 41è Cros de Sant Hilari Sacalm en la categoria Sub16. Gaitán és marxadora i incorpora durant la temporada d’hivern proves de cros de cara a la seva preparació.
En un circuit de 3.000 metres, l’atleta del CAI va fer un temps de 12:47, per entrar per davant de Queralt Rutllant (Atletisme Trail Cassà), amb 13:00, i Aina Portés (CA Lloret-La Selva), amb 13:41.
Diumenge, la marxadora de l’Igualada disputarà el Gran Premi de Marxa Ciutat de Manresa, Memorial Enric Vilaplana. També hi serà en representació del CAI Marc Suárez.
Les atletes del club igualadí van tenir una actuació lluïda a la Cursa dels Bombers que es va disputar diumenge a Barcelona, en un circuit urbà de 10 km en què van participar uns 18.000 corredors.
A la categoria femenina, va destacar la quarta posició assolida per Anna Torras, amb un temps de 34:19. La fondista que entrena Roger Roca es va classificar per darrere de Meritxell Soler (Puma), que amb un temps de 31:47 va establir un nou rècord de Catalunya de la distància, Marta Galimany i Cristina Silva.
I van entrar entre les deu primeres, Judit Navarro, sisena amb 34:45 i Júlia Solé, amb 35:46.
