Or i plata per a l’Avinent en els relleus mixtos de cros
Les formacions Sub12 i Sub14 fan primer i segon al Campionat de Catalunya disputat a Mollerussa
El club manresà hi torna a competir amb un equip Sub10
Regió7
L’Avinent Manresa va tornar de Mollerussa amb una medalla d’or i una altra de plata. La formació Sub12 va quedar en primera posició i la Sub14 en la segona, en el Campionat de Catalunya de cros de relleu mixtos, que es va celebrar aquest cap de setmana en les categories absoluta a Sub 10, coincidint amb el 47è Cros de Mollerussa Memorial Josep Ignasi Culleré.
L’Avinent Manresa hi va participar amb 5 equips de formació. Dos a la categoria Sub14, dos a la categoria Sub12 i un a la Sub10.
Des del club manresà valoren molt la participació en aquesta darrera categoria «perquè la temporada passada no hi vam poder participar». L’equip format per Gisela Basany, Nil Gramnes, Bruna Pesoa i Àlex Rodríguez van entrar en tretzena posició.
L’equip A Sub12, format per Bruna Vallribera, Joan rios, Aina Caso i Maikel Durant es van endur la medalla d’or. El B, amb Elsa Cinca, Aniol Macià, Paula Pujol i Pau Bernades, va ser 14è.
La medalla de plata va ser pel relleu format per Jana Buzón, Jan Manevy, Núria Ponti i Arnau Piqué, a la categoria Sub14. L’equip B també va estar a punt de pujar al podi, en entrar en el quart lloc. L’integraven Èlia Garcia, Bernat Bort, Queralt Graner i Arnau Manubens.
En aquesta categoria Sub14, l’equip del CA Igualada hi va participar amb el relleu format per Gerard Pont, Guillem Solé, Isona Homs i Marina Acosta. Van entrar en novena posició.
