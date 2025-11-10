Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Or i plata per a l’Avinent en els relleus mixtos de cros

Les formacions Sub12 i Sub14 fan primer i segon al Campionat de Catalunya disputat a Mollerussa

El club manresà hi torna a competir amb un equip Sub10

L'equip del relleu Sub12, al primer lloc del podi del Campionat de Catalunya de cros

Regió7

Manresa

L’Avinent Manresa va tornar de Mollerussa amb una medalla d’or i una altra de plata. La formació Sub12 va quedar en primera posició i la Sub14 en la segona, en el Campionat de Catalunya de cros de relleu mixtos, que es va celebrar aquest cap de setmana en les categories absoluta a Sub 10, coincidint amb el 47è Cros de Mollerussa Memorial Josep Ignasi Culleré.

L’Avinent Manresa hi va participar amb 5 equips de formació. Dos a la categoria Sub14, dos a la categoria Sub12 i un a la Sub10.

Des del club manresà valoren molt la participació en aquesta darrera categoria «perquè la temporada passada no hi vam poder participar». L’equip format per Gisela Basany, Nil Gramnes, Bruna Pesoa i Àlex Rodríguez van entrar en tretzena posició.

L’equip A Sub12, format per Bruna Vallribera, Joan rios, Aina Caso i Maikel Durant es van endur la medalla d’or. El B, amb Elsa Cinca, Aniol Macià, Paula Pujol i Pau Bernades, va ser 14è.

La medalla de plata va ser pel relleu format per Jana Buzón, Jan Manevy, Núria Ponti i Arnau Piqué, a la categoria Sub14. L’equip B també va estar a punt de pujar al podi, en entrar en el quart lloc. L’integraven Èlia Garcia, Bernat Bort, Queralt Graner i Arnau Manubens.

En aquesta categoria Sub14, l’equip del CA Igualada hi va participar amb el relleu format per Gerard Pont, Guillem Solé, Isona Homs i Marina Acosta. Van entrar en novena posició.

