Els mil partits de Pep Guardiola
El tècnic de Santpedor arriba a la xifra rodona contra el Liverpool, el rival més dur contra qui s’ha enfrontat, segons les seves paraules
Els jugadors del City no li van fallar, van arrasar el campió (3-0) i li van brindar la victòria 716. Només tres entrenadors li han guanyat el pols de la banqueta: el seu apreciat Klopp el que més
Joan Domènech
El Liverpool és el rival més dur a qui s’ha enfrontat, segons les seves pròpies paraules. I el Liverpool va ser l’equip contra qui ha celebrat el seu partit número mil com a professional. Els jugadors del Manchester City no van voler que els vermells espatllessin la festa de l’efemèride en la brillant carrera de Pep Guardiola i Sala (Santpedor, 18 de gener de 1971).
No hi va haver color en un Etihad absolutament entregat a l’entrenador que més glòria ha donat al club. El City va sortir molt intens per blindar el merescut homenatge a Guardiola i va obtenir un valuós avantatge en el primer temps. Erling Haaland (m. 29) i Nico González (45+3) van establir una còmoda renda després que Haaland hagués fallat un penal i Jérémy Doku va completar la pallissa al campió a mitjans de la segona meitat i va brindar a l’entrenador la seva victòria 716 en aquests mil partits. Rècord a la Premier.
Guardiola no és, ni de bon tros, l’entrenador amb més partits de la història del futbol. En aquest llarg llistat ocupa el lloc 119. Al cim hi ha sir Alex Ferguson, a qui se li compten 2.155 i 50 títols conquerits. Guardiola ha recopilat 40 trofeus en menys de la meitat de partits, entre els quals 12 lligues, 3 Champions, i 4 Mundials de Clubs.
El Liverpool, amb raó
Guardiola va esmentar el Liverpool amb raó. Els números corroboren les sensacions que nien al seu cor. És l’equip contra qui més ha punxat. Amb el d’ahir, 23 partits ha disputat davant l’equip d’Anfield, dels quals només n’ha guanyat sis, n’ha empatat vuit i n’ha perdut nou. Tot just un 26% de victòries. Un cas únic. Davant el Tottenham, el següent dels seus rivals maleïts, ha aconseguit un 43% de victòries i el mateix 43% de derrotes. A l’Olympique de Lió només l’ha guanyat una vegada (5-2, amb el Barça) en cinc enfrontaments.
Ningú li preguntarà pels rivals més fàcils i ell mai donaria una resposta. Aquí està: mai ha perdut amb el West Ham en 18 partits (16-2), ni amb el Burnley en 15 (14-1) ni amb l’Athletic en 14 (10-4) a Espanya. Al Fulham i el Watford els ha vençut en els 10 partits; amb el Barça va guanyar els vuit al Màlaga i els sis al Saragossa, i a Alemanya els sis al Werder Bremen, el Hertha Berlín i el Hannover.
Guardiola relaciona el Liverpool amb Jürgen Klopp, el seu enemic més apreciat. La primera vegada que es van saludar va ser a Alemanya. Guardiola acabava d’arribar al Bayern. Klopp li va estampar un 4-2 en el debut i li va birlar la Supercopa, el primer títol. Després es van retrobar a Anglaterra. Klopp es va retirar amb el privilegi de ser qui més vegades havia derrotat el geni de Santpedor: 10-8 és el balanç del pols. Arne Slot va perpetuar la tradició del Liverpool amb dues victòries. Amb Carlo Ancelotti estan empatats a cinc victòries. A Mourinho el venç clarament, 11-6.
Malgratque Klopp és l’entrenador a qui més vegades s’ha enfrontat (26), no és el Liverpool l’adversari més freqüent amb qui ha topat, sinó l’Arsenal (28), seguit pel Reial Madrid (27). Més de la meitat dels duels es van produir amb el Barça (un total de 15, dels quals en va guanyar 9).
Messi més que Haaland
Al llarg de 19 anys de carrera (18 temporades, ja que la 2012-13 se la va agafar de relax a Nova York), l’atzar l’ha conduït a creuar-se quatre vegades amb el Barça. Dues amb el Bayern (2014-15) i dues amb el City (2016-17). Va perdre al Camp Nou i va guanyar de local. Luis Enrique, a la banqueta blaugrana, va trencar l’equilibri amb el 4-2 del PSG-City de l’any anterior per presumir, amb Klopp, de tenir un percentatge vencedor respecte a Guardiola (3-2).
L’home que li ha donat més gols per als seus triomfs continua sent Lionel Messi. Va aportar 211 gols en aquelles quatre campanyes. Erling Haaland, a mitjans de la quarta, suma 143 gols.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya