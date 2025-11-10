Laia Font torna de la Gymnova Cup de Bèlgica amb quatre plates, una d'elles en el concurs complet
La gironellenca ha fet rècord personal de punts després d'aconseguir la segona posició en All-Around, salt, terra i barra
Maria Comallonga, que va competir en Júnior, va assolir una plata en salt
Cap de setmana rodó per a les gimnastes de l'Egiba. Laia Font ha tancat la seva participació en la Gymnova Cup de Bèlgica amb quatre medalles de plata i un rècord personal de punts. Més concretament, la gironellenca ha acabat com a segona millora gimnasta en All Around i també en les finals de salt, terra i barra. Per la seva banda, la júnior Maria Comallonga també ha tornat a casa amb una plata en salt.
En el concurs individual complet, també anomenat All Around, Font va sumar 51,350 punts. Aquest total ve del 13,650 obtingut a salt, el 12,650 a paral·leles, el 12,750 a barra i el 12,300 a terra. Tot i que aquesta puntuació la va situar com a campiona absoluta, una rectificació posterior a la competició ha fet que la francesa Astria Nelo ascendeixi a la primera posició amb un 51,500.
Més enllà de la brillant actuació en All Around, la gironellenca també es va classificar per a la final de salt, on va aconseguir una mitjana de 13,267 punts; de terra, assolint un 12,700; i de barra, que va tancar amb un 13,033. En les tres es va penjar la plata després d'una sòlida competició.
En categoria Júnior, Maria Comallonga va acabar 14a en el concurs complet amb 44,500 punts i es va classificar per a la ronda final de salt, on va registrar la segona millor nota amb una mitjana dels dos salts de 12,550, aconseguint així la medalla de plata.
L'Egiba, cinquè
Per clubs, l'Egiba va tancar la competició en cinquena posició amb una puntuació total de 136,850. L'equip estava format per les sèniors Laia Font i Lorena Medina, les júniors Maria Comallonga i Laia Janué i les joves (Categoria Youngsters) Núria Comallonga i Elena Arcos.
