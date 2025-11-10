Motociclisme | Enduro
Josep Garcia firma un doblet i s’acosta al títol de Campionat d'Espanya
El pilot de Súria arribarà amb opcions a l’última prova
Jaume Betriu fa segon a E3 i cinquè a la general
Regió7
El pilot de Súria Josep Garcia (KTM) va firmar un nou doblet de victòries en una prova del Campionat d’Espanya d’Enduro que li ha permès situar-se segon a la classificació general i arribar amb opcions de revalidar el títol a l’última prova que es correrà d’aquí a quinze dies a Huércal Overa (Almeria). El nargoní Jaume Betriu va tornar al podi amb dos segons llocs a la categoria E3 i es manté a la segona posició de la categoria i quart a la general.
Garcia es va perdre la primera prova del campionat a Panton a causa de l’operació que es va haver de fer a l’espatlla. Va reprendre la competició a Gironella, on ja es va imposar, i des d’aquella cita ha encadenat victòries a Oliana, amb un primer i un segon lloc, i un doblet dissabte i diumenge a Oliana. De començar a l’onzena posició després de Gironella, arribarà tercer a la general i segon a E1 a l’última prova del campionat.
Les opcions per revalidar el títol de campió d’Espanya i completa una temporada perfecte amb les corones mundials que ja té, són difícils atès que el separen 22 punts d’Antoine Magain (Sherco). «Sé que no serà fàcil, però no penso donar-me», va dir Garcia en acabar. Més assequible té el campionat d'Enduro 1. És segon a la general, per darrere d'Àlex Puey (Rieju), a 15 punts.
Pel que fa a Jaume Betriu (GasGas), va tornar a la competició després de mesos de no fer-ho amb dos segons llocs a la categoria E3, per darrere de Magain, i dues cinquenes posicions a la general.
El pilot de Coll de Nargó arribarà a l’última prova amb moltes opcions de mantenir el segon lloc del podi d’Enduro 3 i la quarta posició absoluta. «M’he trobat molt còmode sobre la moto, amb un ritme constant i amb bones sensacions des de l’inici», va dir Betriu.
