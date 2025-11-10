Voleibol | Primera Divisió espanyola
Derrota ajustada del Vòlei Manresa a la pista del líder
L’Associació Esportiva perd 3 a 1 contra el Club Vòlei Pòrtol, que es manté invicte amb sis jornades disputades, en tres sets decidis per la mínima
Regió7
L’Associació Esportiva Vòlei Manresa va plantar cara al líder Club Vòlei Pòrtol en un partit en què els quatre sets disputats es van resoldre per diferències mínimes i en què els manresans van tenir opcions per forçar el cinquè set de desempat i endur-se un punt, almenys, d’una de les pistes més complicades del Grup B de la Primera Divisió espanyola. Els mallorquins es van imposar per 3 a 1 (30-28), 25-22, 26-28 i 26-24) i continuen sense cedir ni una sola victòria en les sis jornades disputades.
«Realment, va ser un partit molt disputat que es va acabar decidint per petits detalls», va explicar el president i tècnic de l’equip, Dídac Martínez, satisfet de «la bona imatge» que va oferir el Vòlei Manresa i de «l’alt nivell competitiu davant d’un dels equips més sòlids del grup».
El primer set no es va resoldre fins a les accions finals. Martínez va explicar que «va ser un intercanvi constant de punts, amb defenses intenses i alternança al marcador» fins que els jugadors locals van estar «més encertats en les accions finals». El parcial va acabar en 30-28.
La igualtat es va mantenir en el segon, en què els jugadors del Pòrtol van «aprofitar millor les segones jugades i els nostres errors no forçats», va explicar el tècnic manresà. El resultat va ser de 25-22.
Tot i el 2 a 0, els manresans on van abaixar els braços. «Vam ser més intensos en defensa i vam estar més encertats en atac, especialment en els moments decisius», va relatar Dídac Martínez.
El quart i definitiu set també es va haver de resoldre per la mínima. Va estar en tot moment equilibrat, sense que cap dels dos equips aconseguís un marge de diferència substancial. Per a Dídac Martínez, la clau és que el conjunt mallorquí «va saber gestionar millor els punts clau», però es va mostrar satisfet perquè «vam disposar d’opcions per forçar el desempat». El parcial va acabar 26-24.
L‘AE Vòlei Manresa ha perdut una posició a la classificació, ara és desè, però es manté prop de la zona mitjana. Dissabte, contra el CV Monjos a Les Bases, tindrà una opció immillorable per allunyar-se de la part baixa.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya