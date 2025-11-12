El Baxi busca un triomf per oblidar una «setmana dura»
El tècnic Diego Ocampo pot comptar amb tots els jugadors per enfrontar-se a «un equip comú en la competició, amb exteriors molt perillosos amb la pilota, amb molta generació a través de Russell i Molinar, difícils de defensar»
Regió7
El Baxi Manresa va viatjar aquest dimarts cap a la ciutat romanesa de Cluj per disputar aquesta tarda a partir de les 19.00 h (Esport3) el partit de la setena jornada de l’Eurocup. Bagencs i romanesos tenen un balanç de victòries i derrotes igualat, amb tres victòries i tres derrotes. Per tant, és una oportunitat per a l’equip manresà per enganxar-se al grup de dalt i deixar enrere un rival «directe». Per als tècnics del Baxi, es tracta d’una «pista difícil» i «d’un equip amb una gran plantilla». El tècnic Diego Ocampo compta amb tots els jugadors.
Després d’una setmana complicada amb dos partits lluny del Nou Congost, al Baxi Manresa li ha tocat una altra jornada com a visitant, contra el Cluj Napoca. Això sí, acabarà la setmana al Congost contra el Hipos Lleida, diumenge a migdia.
Els romanesos tenen una plantilla amb algun nom que pot sonar als aficionats, com el de Jeffery Taylor (ex del Reial Madrid i Corunya). Competeixen a l’ABA Lliga balcànica, amb equips com el Partizan o el Dubai Basketball.
A l’Eurocup, han guanyat dos partits fora de casa (Neptunas Klaipeda i Hamburg) i un a casa (Reyer Venècia), i n’ha perdut un a fora (Slask Wroclaw) i dos a casa (Bahçesehir i Cedevita Ljubljana).
A l’EuroCup, Daron Russell està destacant per sobre dels seus companys estadísticament, anotant 24 punts per partit i 6,7 assistències. Ben recolzat per Dusan Miletic (13 punts i 8 rebots), Mitchell Creek (15,8 punts 4 rebots) o Iverson Molinar (15,4 punts).
«Exteriors molt perillosos»
El tècnic assistent Marc Estany deia abans de viatjar a Romania que «el Cluj és un equip comú en la competició, amb exteriors molt perillosos amb la pilota, amb molta generació a través de Russell i Molinar, difícils de defensar en l’u contra u i perillosos en el bloqueig directe».
Estany també va destacar els jugadors de les «posicions interiors», perquè «tenen molt equilibri i juguen molt ràpid».
De fet, el tècnic assistent del Baxi Manresa assegura que el Cluj Napoca «és l’equip que més ràpid juga de la competició». Per això, «són especialment perillosos en els primers segons del seu atac».
Els manresans buscaran a Romania refer-se d’una setmana que no ha estat positiva, amb una derrota contundent fa una setmana a la pista lituana del Neptunas Klaipeda (100-87) i una altra dissabte contra l’UCAM Múrcia en què tampoc van tenir opcions de victòria (84-65).
No obstant aquesta ratxa negativa, Estany va assegurar que no hi pensen. «Ha estat una setmana dura pel que fa als resultats. Però, com sempre fem, ens centrem en els aspectes que podem controlar i que ens serveixin per millorar», va afirmar.
En aquest sentit, el tècnic assistent va explicar que abans de marxar cap a Romania havien «entrenat bé, pensant en el que podem millorar i sense estar pendents dels partits que tenim per endavant».
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca