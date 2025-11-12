Futbol sala
El Covisa Manresa anuncia el retorn de David Lozano
El pivot salouenc de 22 anys va deixar el club el passat mes de febrer quan n’era el màxim golejador amb 20 dianes
Els motius de la seva incorporació són la capacitat golejadora, el caràcter i la intensitat sobre la pista i l’estima que li guarda la plantilla
El Covisa Manresa ha patit un inici de temporada complicadíssim. Tan sols ha sumat un punt en nou jornades de competició i és cuer del grup 3 de Segona Divisió B. Per això, després del canvi d’entrenador, el club ha reaccionat amb el fitxatge de David Lozano, un pivot de 22 anys que torna al club blanc-i-vermell després de desvincular-se’n el passat mes de febrer.
Lozano va arribar a Manresa per primera vegada l’estiu de fa dues temporades, juntament amb el seu germà Aaron, després de signar una gran temporada a Tercera Divisió amb el Salou FS en què va marcar dinou gols.
Aquella temporada, en què el Covisa va estar a punt d’assolir l’ascens a Segona Divisió, va ser una de les peces claus de la pissarra de Paco Cachinero. L’any següent, però, es va desvincular del club a mitjans de curs per motius consensuats amb la junta directiva i la direcció esportiva. Aleshores, era el màxim golejador de l’equip amb 20 dianes en 19 partits.
Segons ha pogut saber Regió7, els motius que han portat a la incorporació de Lozano són la seva capacitat golejadora i el caràcter i la intensitat sobre la pista. A més, fonts del club asseguren que és un jugador molt estimat per la plantilla. El tarragoní s’afegeix al fitxatge d’Héctor Albadalejo i a les baixes d’Abdel Boufous i Rafita en els intents de la direcció esportiva de solucionar la situació actual.
Amb tot, Lozano arriba després d’iniciar el curs amb el Salou, equip amb què la temporada passada va marcar 16 gols en 14 partits. 36, en total, si hi sumem els que va fer a la primera volta amb el Covisa.
