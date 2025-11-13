Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rugbi

El CAT Central femení de rugbi cau en el debut a la Primera Catalana contra el CEU (42-14)

L'equip amb presència de jugadores bagenques i berguedanes anota tots els punts a la represa i jugarà dissabte contra el Sitges-L'Hospitalet

Acció del partit entre el CEU i el CAT Central

Acció del partit entre el CEU i el CAT Central / rugbymanresa.cat

Regió7

Manresa

El CAT Central, l'equip format per jugadores del Bages, Berguedà i Osona, va caure derrotat per 42-14 en la primera jornada de la Primera Catalana femenina, en un partit marcat pels nervis inicials però en què les visitants van poder anotar tots els seus punts a la represa.

Tot i la bona pressió del CAT Central, el CEU va ser més efectiu en les zones d'anotació i va marxar a descansar amb un 21-0.

A la segona meitat, Vinyet Gaya va anotar un assaig transformat per Virgínia Arranz i elles dues, amb la mateixa fórmula, van tancar el marcador després de 21 punts més de l'equip local, aprofitant badades foranes que van impedir que el resultat es comprimís.

El debut a casa serà aquest dissabte, a les dotze del migdia, contra l'equip combinat de Sitges i L'Hospitalet.

