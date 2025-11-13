Un informe diu que el Barça és el club més endeutat d’Europa
Un estudi impulsat per Xavier Vilajoana, aspirant a la presidència blaugrana, i l’economista Jordi Mercader situa el deute total del club en 4.120 milions d’euros.
Albert Martín
La situació econòmica del Barça és crítica i només La Masia ha evitat el col·lapse. Són les principals conclusions d’un estudi impulsat per Xavier Vilajoana i elaborat per l’economista Jordi Mercader.
Vilajoana, exdirectiu amb Bartomeu i precandidat a la presidència del club el 2021, va presentar ahir a la seu de Foment l’informe Radiografia econòmica del FC Barcelona (2005-2025), molt dur amb l’actual situació econòmica del club i que se centra en la gestió del president Joan Laporta. L’estudi afirma que el Barça és el club més endeutat de la història del futbol europeu, amb un deute total que ascendeix a 4.120 milions i que ha pujat un 293% des del 2021.
Aquests números inclouen els corresponents a la reforma de l’Espai Barça (que l’informe xifra en 2.820 milions), tot i que la directiva sempre ha separat aquest deute del del club. "Fins i tot sense comptabilitzar les obres de l’Espai Barça, el deute operatiu i financer ascendeix a 1.300 milions, una quantitat superior a la que Laporta va heretar", detalla l’estudi.
L’anàlisi elaborada per Mercader, economista i advocat i professor d’Estratègia, Màrqueting i Finances en la Universitat Pompeu Fabra, analitza també les cèlebres palanques utilitzades per la directiva per augmentar els ingressos en els últims anys. L’informe apunta que 929 milions d’euros en vendes d’actius –drets televisius, Barça Studios i seients vip– s’han destinat a finançar operacions ordinàries, mentre que els ingressos amb prou feines han crescut un 0,4%. Sense aquestes operacions, "les pèrdues acumulades superarien ja els 1.000 milions, una xifra equivalent al valor total de l’actual plantilla del primer equip", va lamentar Vilajoana. L’informe es refereix a aquestes operacions per aconseguir ingressos extraordinaris de manera gràfica: "Vendre la casa de l’avi per pagar la llum".
Una de les principals tesis de l’informe és que els jugadors procedents de La Masia han evitat el col·lapse econòmic del club. L’informe apunta que l’acadèmia formativa del Barça ha permès estalviar "centenars de milions en fitxatges" i ha generat més de 650 milions en valor de mercat. A més, i segons els càlculs presentats, des del 2006 la venda de jugadors del planter ha aportat "més de 250 milions d’euros en ingressos directes".
Per aquesta raó Vilajoana, que va ser el directiu responsable de La Masia fins al final del controvertit mandat de Bartomeu, ha lamentat que la inversió en el futbol formatiu hagi caigut de 40 a 25 milions durant el mandat.
L’exdirectiu, d’altra banda, es va referir a Messi en una setmana marcada per la seva rocambolesca visita nocturna al Camp Nou. "L’informe deixa clar que la decisió de fer fora Messi no va ser fruit d’una qüestió econòmica; els números corroboren que no va ser una decisió econòmica, sinó una excusa", va concloure Vilajoana.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda