Futbol
Tres jugadors de la regió central seran al Catalunya-Palestina del dimarts vinent
Els berguedans Marc Bernal (Barça) i Martí Vilà (Andorra) i el martorellenc Antoniu Roca (Espanyol) són en una llista en què també hi ha el vallesà Bombardó, del planter del Gimnàstic de Manresa
La Federació Catalana de Futbol ha fet pública avui la llista de convocats amb Catalunya per al partit amistós que jugarà dimarts contra Palestina a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a partir de les 18.30 hores. Tres dels 22 jugadors són de la regió central. Es tracta dels berguedans Marc Bernal (Barça) i Martí Vilà (Andorra) i del martorellenc Antoniu Roca (Espanyol). En la relació també hi ha el central de l'Andorra Marc Bombardó, natural de Cerdanyola però format al planter del Gimnàstic de Manresa.
La presència de Bernal serà un bon atractiu després de no tenir gaires minuts amb el Barça (32 en cinc partits) un cop reaparegut de la seva llarga lesió. Fins i tot s'ha especulat amb una cessió en el mercat d'hivern. Vilà, per la seva banda, ha jugat sis partits de lliga i un de Copa amb els andorrans i Roca, cinc de lliga i un de Copa amb els espanyolistes.
En la relació hi ha jugadors de cinc equips de Primera, un de Segona, tres de Primera RFEF, un de Segona RFEF i un del Braga portuguès (Pau Víctor)
.
