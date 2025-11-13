Arts marcials
Victòries i medalles del Box Gym Manresa en campionats de K1 i jujitsu brasiler
El gimnàs manresà va obtenir un triomf al Coliseum BCN i un bronze al Vinyols Challenge Series
Regió7
Els representants del Box Gym Manresa van aconseguir diverses fites en els combats de K1 que es van disputar al Coliseum BCN i també en la Vinyols Challege Series de jujitsu brasiler que va tenir lloc en la localitat del Baix Camp.
En K1 professional, Ernesto Morey va guanyar per punts en una autèntica batalla amb Jorge "El Sabio", després de tres assalts, mostrant el seu creixement. Taha Idrissi va empatar en el seu combat de K1 amateur amb el púgil anomenat Mon i Jan Sancho, que també va igualar amb Jonatan, tot i que va merèixer la victòria.
D'altra banda, a Vinyols, Olann Beggui va aconseguir una medalla de bronze en la seva categoria després de resoldre tres enfrontaments per finalització i un per imposició de punts. No va tenir tanta sort Àlex Gavin, que va guanyar un combat però va perdre el segon.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho