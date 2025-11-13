BÀSQUET
Xavi Pascual accepta convertir-se en el nou entrenador del Barça de bàsquet
El tècnic de Gavà firmarà un contracte de tres anys i es farà càrrec de l’equip a partir de la setmana vinent
Albert Guasch
Després de diversos dies de negociacions i de dubtes, Xavi Pascual ha acceptat convertir-se en entrenador del Barça de bàsquet, i substituir el destituït Joan Peñarroya. El tècnic de Gavà assumirà el càrrec amb un contracte fins al 2028 i iniciarà d’aquesta manera una segona etapa al capdavant de la segona secció més important de la institució blaugrana.
Un dia després de la victòria davant el Bayern a l’Eurolliga, sota el comandament provisional d’Òscar Orellana, el club segella el fitxatge d’una figura coneguda pel barcelonisme i en particular per Joan Laporta, que ja el va posar al capdavant de l’equip estrella del Palau. Amb Pascual, el Barça va conquerir la màxima competició continental el 2010.
Pascual no es farà càrrec de l’equip fins la setmana que ve, una vegada tancada la burocràcia de la seva incorporació, per la qual cosa Orellana dirigirà el Barça tant aquest divendres contra el Virtus Bolonya en partit d’Eurolliga com diumenge contra el Baskonia a la Lliga Endesa. Els dos partits es disputaran en un Palau que ja va exterioritzar el seu cansament després de la derrota davant el Reial Madrid. Amb aquest anunci, és d’esperar que les aigües es calmin.
Diversos dies de negociacions
Les negociacions amb Pascual van començar diumenge passat, després d’una concloent derrota a Girona que va significar l’acomiadament de Peñarroya. Falta saber si Pascual ha aconseguit arrencar el compromís de fitxatges per reforçar l’equip o al final ha acceptat la situació precària de l’entitat, lligada de mans per la seva delicada situació econòmica i un límit salarial que afecta totes les seccions, no només la plantilla del primer equip de futbol.
L’opció de Xavi Pascual era còmoda i segura, ja que estava lliure, vivint a Gavà i el seu barcelonisme està fora de dubtes. A més, sempre s’ha mostrat agraït pel tracte que li va dispensar Laporta quan el va nomenar entrenador el 2008. I coneix bé la casa.
