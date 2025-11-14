Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa recupera alguns elements per jugar dissabte a la tarda a Vic
Badr i Mor Diop tornen a la convocatòria després de complir un partit per sanció, però segueixen de baixa Falgui, Joel, Momoh i Bamta
El CE Manresa visita aquest dissabte, a les cinc de la tarda, l'Hipòlit Planàs de Vic amb la voluntat d'oblidar de la derrota del cap de setmana passat a casa contra l'Hospitalet (0-3) en un duel marcat per les absències en els bagencs. Dues d'aquelles baixes, els centrecampistes Badr el Amerani i Mor Diop, tornen a la convocatòria després de complir partit de sanció. En canvi, segueixen absents Falgui, Joel, Momoh i Bamta.
El duel és una oportunitat per als manresans per sumar punts, ja que s'enfronten al penúltim classificat, un Vic que acaba de pujar des de la lliga Elit i que només ha guanyat un dels deu partits jugats i va ser a casa contra el cuer, el Lleida Esportiu. El Manresa, en canvi, és un dels millors visitants de la categoria, amb quatre triomfs a domicili en cinc partits.
Els socis visitants podran entrar al partit per cinc euros si hi assisteixen en directe en un enfrontament que, depenent dels altres resultats de la jornada, els podria catapultar fins a la zona de play-off.
