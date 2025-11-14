ACTUALITAT BLAUGRANA
Cronologia de Laporta i les seves reaccions a la tornada de Messi: de la sorpresa a l’estàtua
El president blaugrana busca la manera de reconnectar amb l’argentí i a la proposta d’organitzar un partit d’homenatge suma ara la idea sobtada d’aixecar una figura de bronze
Albert Guasch
Joan Laporta va assegurar aquest dijous que desitja aixecar una estàtua a Leo Messi als voltants de l’Spotify Camp Nou. Va dir que ell i la seva junta directiva estan treballant en el tema, com si portessin dies en això. Era en realitat la primera vegada que esmentava la idea, malgrat que havia disposat d’oportunitats anteriorment per fer-ho. Va ser una reacció a la visita inesperada de l’argentí a l’estadi blaugrana, que va causar impacte al planeta blaugrana i va servir per airejar les abissals desavinences que es mantenen entre tots dos. Com si volgués fer-se perdonar per un Messi que sembla no indultar-lo de l’acomiadament abrupte del 2021, en contra de tot el promès, que el va forçar a una mudança familiar molt de pressa que no esperava ni desitjava.
Amb les eleccions presidencials a la cantonada (en el segon trimestre del 2026), la figura de l’astre de Rosario és anhelada i temuda a parts iguals per tots. I obliga a reaccionar. Fins i tot Laporta, sempre tan segur de si mateix. Aquestes són les declaracions que ha realitzat el president blaugrana en els últims dies sobre Messi fins a desembocar en la nova proposta de l’estàtua, encara a les beceroles, una mera declaració d’intencions. Sense consulta a la família del futbolista, de moment.
Divendres, 7 novembre: «Seria bonic un partit d’homenatge»
El nou Camp Nou obre les portes per rebre gairebé 22.000 espectadors en un entrenament de l’equip de Hansi Flick. Laporta atén els mitjans i insisteix en la idea ja coneguda d’organitzar un partit d’homenatge quan la reforma de l’estadi estigui completada. No cita en cap moment cap estàtua. «Davant de 105.000, tot ple, seria una bonica manera d’inaugurar l’estadi amb un partit d’homenatge a Leo. Serà sempre que ells vulguin. Hi haurà eleccions, però en cas que sigui el president m’encantaria».
Diumenge, 9: «Ahir a la nit vaig tornar a un lloc estrany amb l’ànima»
Messi visita per sorpresa, i de forma clandestina, el nou Camp Nou, minuts després que el Barça acabi el seu partit a Vigo, amb Laporta a la llotja de Balaídos. És la primera vegada que el trepitja des que se’n va anar l’agost del 2021. Ningú se n’adona. El van acompanyar el jugador argentí Rodrigo de Paul i el seu amic i assistent per a tot Pepe Costa.
Dilluns, 10: Conflicte de relats entre club i jugador per un ‘post’ que vola a Instagram
Messi publica la seva visita al Camp Nou a través del seu compte personal d’Instagram amb un missatge en el qual admet la seva tremenda enyorança i expressa el seu desig de tornar quan sigui possible. «Ahir a la nit vaig tornar a un lloc estrany amb l’ànima. Un lloc on vaig ser immensament feliç, on vostès em van fer sentir mil vegades la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai vaig poder fer-ho...» Un terratrèmol va sacsejar les oficines del FC Barcelona. S’inicia un conflicte de relats entre el jugador i el club. Un remarca que la visita es va fer sense la complicitat de Laporta i la seva junta; l’altre, el club, indica que va obtenir el permís de les oficines. El missatge corre com la pólvora per la xarxa social. Més de 22 milions de ‘likes’ en 24 hores.
Dimecres, 12: «No sabia que venia Messi, però la seva visita em va semblar un acte simpàtic i de barcelonisme»
Laporta compareix davant els micròfons de Catalunya Ràdio per sufocar la crisi que la visita de Messi ha obert a les entranyes del club. «No sabia que venia Messi, però la seva visita em sembla un acte simpàtic i de barcelonisme», diu el president en la seva primera reacció. El president blaugrana assenyala que no es penedeix d’haver obert la porta de sortida a l’astre argentí al seu dia, en el que sembla llançar sal a la ferida. Tampoc cita l’estàtua en cap moment.
Dijous, 13: «Es mereix del Barça l’homenatge més bonic del món»
Laporta afirma que planeja aixecar una estàtua per a Messi al nou Camp Nou, similar a la que ja tenen Kubala i Cruyff. Ho fa durant la presentació d’un llibre sobre la Masia, del periodista Xavi Torres. «Es mereix del Barça l’homenatge més bonic del món». És la primera vegada en quatre anys i dos mesos, des que se’n va anar el millor jugador de la història del club, en què el dirigent revela aquesta idea. «En la junta directiva, amb els companys, sempre pensem que s’ha de fer alguna cosa més per Messi. Hauria de tenir una estàtua a l’Spotify Camp Nou, com Cruyff i Kubala. Seria de justícia que Leo també tingués la seva estàtua. És d’aquests jugadors de referència que ens han marcat a tots. Nosaltres hi estem treballant», diu.
