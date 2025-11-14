Automobilisme
Els organitzadors del 2000 Viratges es plantegen marxar de Manresa el 2026
El Biela Club es queixa d'incompliments de l'Ajuntament i té ofertes d'altres seus davant de la possibilitat d'acollir el Campionat d'Espanya l'any vinent
El consistori es vol reunir amb el club per assegurar una continuïtat que l'entitat també desitja
El Biela Club, organitzador del Ral·li 2000 Viratges, s'està plantejant treure la cursa de Manresa, la ciutat on està arrelat el club, l'any vinent en cas que no s'asseguri un suport suficient per part del consistori. Des de l'entitat es denuncien alguns incompliments que, segons el seu punt de vista, serien incompatibles amb la seva aspiració d'acollir una prova de l'estatal del 2026. La 64a edició del ral·li es farà la setmana vinent, els dies 21 i 22 de novembre, i serà avaluat per entrar al calendari del Campionat d'Espanya, un fet que no succeeix des dels anys vuitanta.
El president del Biela Club, Cristian Resina, ha explicat a Regió7 que hi ha hagut problemes "amb el pagament de records que vam donar als competidors l'any passat", uns tapaboques amb el nom, entre d'altres, del consistori i de "Manresa Ciutat Europea de l'Esport 2024". També amb alguns trofeus i, enguany, amb la contractació d'una ambulància i una grua que ha hagut d'assumir el club ja que "l'Ajuntament s'hi va posar massa tard".
Segons Resina, "si aspirem a organitzar el Campionat d'Espanya, necessitem que un cop acabi el ral·li d'enguany quedi per escrit a què es compromet l'Ajuntament per a l'any vinent, ja que hi ha la sensació d'anar sempre a última hora i que al final haguem d'assumir les despeses nosaltres". El president del Biela també revela que hi ha d'altres seus disposades a acollir el ral·li, però que la seva voluntat "sempre serà la de quedar-nos, ni que sigui a canvi de menys diners, sempre que hi hagi compromisos ferms".
De fet en l'edició de la setmana vinent, que es presentarà dimarts, l'arrencada serà a la zona de les Bases i l'arribada, l'endemà, a la zona dels Trullols, com ja va passar el 2024. També passa per municipis com Navàs, Artés o Súria, entre d'altres, que "cada anys ens ajuden i col·laboren en el que necessitem". Des del club es pensa que marxar de Manresa "no seria només una pèrdua esportiva, sinó també un cop per al patrimoni local i per a l’impacte econòmic i turístic que el ral·li aporta a la ciutat any rere any".
Un cop conegut el problema, l'Ajuntament ha manifestat la seva voluntat de no perdre una edició del ral·li que seria la del 65è aniversari. Segons el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, "s’havien iniciat els tràmits per contractar els serveis necessaris, que eren ambulància i grua. Però per desconeixement que l’organització ho necessitava amb dues de setmanes d’antelació encara no s’havia materialitzat".
A partir d'aquí, "passat el ral·li d’aquest any, la voluntat de l’Ajuntament és poder-se reunir amb el Biela Club per garantir la continuïtat del 2000 Viratges a Manresa".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»