Atletisme
Exposició a l'Ateneu de les Bases de Manresa sobre la història de l'atletisme manresà
La mostra està centrada en els inicis de l'estadi, ara fa 75 anys, i en l'arxiu personal de Josep Pla March
Regió7
L'Ateneu de les Bases de Manresa acull, des de dilluns passat i fins a l'últim dia de l'any, una exposicio històrica sobre l'atletisme manresà. La mostra, que es pot visitar en l'horari de la biblioteca de la instal·lació, se centra en els inicis de l'estadi d'atletisme, fa 75 anys, i en l'arxiu de Josep Pla March.
S'hi poden trobar documentació, plànols i imatges de pistes anteriors al Congost, com les de Flor de Lis, la Bonavista o el camp del Pujolet. La inauguració oficial serà el dia 28 amb l'atleta i nutricionista Loles Vives.
