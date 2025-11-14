Poliesportiu
L'Associació Esportiva Guardiolenca escolta el futur amb veu femenina
El club ha canviat, en deu mesos, problemes interns i fins i tot socials amb un present en ple creixement i amb un percentatge alt de l'esport practicat per dones
Fa deu mesos, Regió7 explicava els problemes que hi havia entre la massa social de l'Associació Esportiva Guardiolenca. L'entitat estava immersa en una temporada de problemes interns entre dues faccions, la qual cosa va fer precisa la intervenció de l'Ajuntament per posar-hi pau, amb unes polèmiques eleccions incloses. Ja se sap que després de la tempesta arriba la calma i deu mesos després d'aquells fets el club viu un dels seus millors moments i amb un percentatge altíssim de presència femenina a les seves files.
En aquest temps, la Guardiolenca ha mantingut la secció de futbol, la més nombrosa, i també la de karate. El juny, quan es va acabar la temporada passada, va prescindir de la de patinatge artístic, que ara va per separat, i s'ha incorporat la de curses de muntanya, a l'espera que en puguin arribar més. Tot ha desembocat en un grup de 218 esportistes amb un gran creixement de l'esport femení.
El president sorgit des comicis, Abel Gonzálvez, explica que les primeres setmanes van ser complicades en termes d'haver "d'endreçar el club. Calia fer un cens nou i en això va tenir molt a veure la feina del Javi Márquez, el secretari. De fet, som una junta d'onze persones joves amb moltes ganes de mirar endavant".
Tot i que no es volen recordar els problemes passats, el juny va ser important quan el patinatge artístic va sortir del club i va fer el seu propi camí. La pau social que mesos enrere no existia permetia consolidar nous projectes.
Noves disciplines
Gonzálvez explica que "vam incorporar el trail per la presència d'una persona de la junta que ho va proposar". De fet, s'ha començat des de la base de tot de la piràmide, amb un grup de nou nens i nenes, amb el 35% femení, amb la voluntat de captar-ne de nous, fer escola i augmentar la xifra en el futur.
El president explica que "també vam voler crear la secció d'escacs, tot i que la falta de gent no ens ho va permetre. De tota manera, no renunciem a aconseguir-ho més endavant, un cop hàgim consolidat la base que tenim ara" en la resta de disciplines. El pàdel també ha sonat, però potser més endavant.
En el karate hi ha paritat, un grup de 14 nens i nenes amb set de cada i de diferents edats. En aquesta part de l'entitat no hi havia tants problemes i tampoc no hi són ara.
Quant a quantitat, però, la joia de la corona segueix sent el futbol. Amb els seus 195 practicants és el nucli central de l'entitat i aquí és on es veu millor el creixement de la presència femenina. En total hi ha tretze equips dels quals quatre són de noies. És gairebé una tercera part de les formacions que acumulen 54 jugadores.
Gonzálvez explica que "per primera vegada hem pogut tenir un equip federat femení, que en aquest cas és l'infantil, que competeix a Segona Divisió, una categoria molt ferma". A part, hi ha dues formacions d'iniciació, una per a sèniors, amb la qual cosa la pràctica no es redueix només a la canalla, i una d'infantils. Completa l'elenc el de veteranes. En els tres casos, encara no estan federats.
Tota aquesta novetat "ens ha de permetre créixer. Per a un poble petit com nosaltres, que sovint s'ha de nodrir de gent que ve de Manresa o d'altres llocs, moure aquestes xifres està molt bé". També ha ajudat, en l'apartat masculí, l'ascens a Tercera Catalana de l'equip sènior el qual, a més, es troba situat en una meritòria cinquena posició.
La presentació dels equips a les instal·lacions municipals va ser una festa per a una entitat que en poc temps ha canviat diametralment el seu horitzó.
