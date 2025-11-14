La roda de premsa més curta de Pedro Martínez
L’entrenador, davant l’absència de periodistes a la sala, va donar el resultat del partit, es va aixecar i va marxar
Pascu Calabuig
Pedro Martínez, entrenador del València Basket i ex del Baxi Manresa, va viure a París una de les rodes de premsa més estranyes de la seva carrera al més alt nivell. Si el que va passar a les entranyes de l’Adidas Arena parisenc després del partit d’Eurolliga de dijous es pot qualificar de “roda de premsa”.
El tècnic, lògicament, va arribar empipat a la conferència amb els periodistes després d’una derrota a la pista difícil d’explicar, i l’enuig va augmentar en comprovar la falta de respecte de la premsa local amb la competició i, en particular, amb el València Basket.
Aleshores, Martínez va ser requerit pel cap de premsa local perquè fes una valoració de l’encontre davant d’una sala buida. Sense cap periodista. No hi havia ningú de València i els francesos se n’havien anat cap a casa després d’escoltar el tècnic local.
La resposta de l’entrenador del València BC no va deixar ningú indiferent. “Aquí, en això?”, va ser la seva primera reacció en resposta a la petició del periodista oficial del club parisenc. Aquest li va dir que “sí”, i el coach del conjunt taronja va donar la valoració reclamada… encara que va ser molt més breu del que s’esperava. “El marcador és 90-86”. Res més, i adeu.
Declaracions facilitades pel València BC
El tècnic del València es va aixecar de la cadira i va marxar de la sala de premsa. La premsa valenciana va disposar de la valoració de Pedro Martínez gràcies a declaracions facilitades pel departament de comunicació de l’entitat valenciana.
L’últim quart, molt negatiu per part dels visitants, va enervar l’entrenador. Ara, el balanç de l’equip a l’Eurolliga queda 6-5 i l’equip marxa en setena posició de la classificació. El PSG s’ha acostat a una sola victòria.
