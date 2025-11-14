Ciclisme
La Volta confirma les tres etapes amb protagonisme de la regió central en les curses del 2026
La prova masculina en viurà dues, la de la Seu d'Urgell al Coll de Pal i la berguedana fins a Queralt, i la femenina la de Sant Vicenç de Castellet a la Molina
La Volta a Catalunya ha confirmat les tres etapes de les proves masculina i femenina de l'any vinent que passaran per la regió central. La competició d'homes tindrà lloc entre el 23 de març, amb sortida a Sant Feliu de Guíxols, i el 29, amb meta a Montjuïc. El divendres, 27, l'etapa discorrerà entre la Seu d'Urgell i el Coll de Pal, a cavall entre el Berguedà i la Cerdanya i un dels ports més exigents del país.
L'endemà, el dia 28, és previst que es corri la Berguedana, l'etapa entre Berga i Queralt que enguany va haver de ser mutilada per culpa del vent. S'hi espera una gran jornada, sempre que els fenòmens meteorològics ajudin, tot i que encara no se sap a ciència certa quins ports es pujaran.
Pel que fa a la Volta femenina, tindrà lloc entre el 19 i el 21 de juny. Arrencarà a Santa Susanna, al Maresme, i també acabarà a Barcelona. L'etapa central tindrà sortida a Sant Vicenç de Castellet i arribada a La Molina. En el primer cas, és el segon dels tres anys en què la vila bagenca acollirà sortides de la prova. El 2027 hi tornarà la masculina.
