Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa signa una nova remuntada i s’endú els tres punts de la visita a Vic
Els de Sergi Trullàs capgiren els dos gols osonencs inicials i escalen a la quarta posició de la classificació
El CE Manresa ha signat una nova remuntada i s’ha endut els tres punts de la visita a l’Hipòlit Planàs de Vic (2-4). Els de Sergi Trullàs han capgirat els dos gols inicials dels osonencs amb quatre dianes a la segona part i ha escalat a la quarta posició de la classificació del grup cinquè de la Tercera Federació.
Els bagencs afrontaven el duel amb la recuperació de cinc dels deu jugadors que es van perdre l’última jornada i que va acabar amb la derrota contundent amb l’Hospitalet per 0 a 3. Així, Toni Badia i Àlex Iglesias, recuperats de les respectives lesions, i Badr, sancionat, han tornat directament a l’onze inicial de Sergi Trullàs. També Matovu i Mor Diop han format part de la convocatòria.
El Vic, per la seva banda, ho feia amb l’objectiu de redimir-se del resultat de la darrera jornada —en què va deixar escapar un 0 a 2— i sortir de les posicions de descens.
Més d’una dècada després de coincidir per última vegada en competició domèstica, Vic i Manresa s’han tornat a enfrontar en un duel molt intens i igualat.
Tot i que el CE Manresa ha sortit més còmode al terreny de joc, ha sigut el conjunt vigatà qui ha ensenyat primer les dents a la desena de minuts, quan Ignasi Quer ha superat Àlex Iglesias per banda dreta amb un túnel amb l’esperó i ha posat una passada verinosa al segon pal. No l’ha aprofitat per molt poc Alberto Salamanca. Poc després, Matheus, ha estat hàbil en la passa endavant i ha deixat Quer en fora de joc quan es disposava a enfilar tot sol la porteria defensada per Òscar Pulido.
El mateix Quer ha tingut una doble ocasió claríssima minuts després. La primera acció l’ha aturat Pulido; la segona, l’ha enviat directament fora a porteria buida.
El primer gol ha caigut del costat del Vic, l’equip que més s’hi havia acostat. El lateral dretà Ot Bofill ha superat amb potència la línia de mitjos manresana i ha esperat la incorporació de Colomer per banda esquerra. Aquest ha encarat i ha xutat ajustat al primer pal, impossible per Pulido. Per si no era prou, a la jugada següent, Matheus ha agafat Quer i l’ha fet caure dins l’àrea. L’àrbitre, que era molt a prop, no ha dubtat gens i ha castigat l’acció. Tampoc ha dubtat el davanter vigatà, que ha enganyat Pulido i ha sumat el seu cinquè gol de la temporada.
Tot i el domini aclaparador de la pilota, el CE Manresa no ha incomodat la defensa local fins als minuts finals de la primera part, quan Aleix Díaz s’ha esmunyit entre els jugadors locals, ha remenat la pilota amb qualitat i ha servit els seus companys amb passades de tots colors. Les han aprofitat Ayoub, dues vegades, i Buenavida, una altra, per forçar les intervencions del porter vigatà Agustín Mora.
A la segona part, el CE Manresa ho ha provat amb més insistència mentre el Vic l’esperava a camp propi i provava de sortir amb velocitat al contracop. Després dels primers intents de Moha Ezzarfani, Ayoub i Badr,Trullàs ha sacsejat l’equip amb un doble canvi. Han entrat Matovu i De Pedro per Iglesias i Buenavida. Poc després, Badr ha hagut de ser substituït per unes molèsties. Ha ocupat el seu lloc Manel Montoya.
No ha trigat gaire el CE Manresa a recollir els fruits dels nombrosos intents. Al minut 72, Ayoub ha reduït diferències després de culminar una centrada precisa de Nico Olmedo al primer pal; i al 74’, una galopada del mateix Olmedo seguida per una assistència al segon pal per De Pedro ha suposat l’empat a dos.
El Vic ha acabat el partit amb un home menys per l’expulsió del seu porter al minut 81 en una entrada sobre Aleix Díaz quan aquest l’havia superat a la frontal de l’àrea amb un bon gest tècnic.
Finalment, els dos gols d’Ayoub i De Pedro, liderats per les magnífiques intervencions d’Aleix Díaz, han certificat la quarta remuntada del CE Manresa aquesta temporada.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper