LLIGA F | El partit de Montjuïc
Un clàssic al qual cal posar-hi «cap i cor»
Després de la derrota de la temporada passada contra el Madrid, el Barça intenta fer un pas endavant a l’Estadi Olímpic, que espera 30.000 aficionats.
Laia Bonals
Hi ha ganes de revenja. El Barça té clar que el que va passar la temporada passada no pot tornar a repetir-se. Per això, la conjura és màxima per al clàssic contra el Reial Madrid d’aquesta tarda (16.00 h, DAZN) a Montjuïc.
La realitat és que el Barça, atenent l’històric amb el Reial Madrid, és tremendament superior. 18-1 a favor de les blaugrana, que volen redimir-se d’aquesta única derrota (1-3), just a l’últim clàssic, que tant ha cuit l’equip. Aquest serà el 20è clàssic que es disputi des que l’equip blanc va crear l’equip femení i, malgrat que en un inici les madridistes estaven a anys llum, aquesta distància cada vegada ha anat retallant-se. «Allò de la distància us ho deixo a vosaltres perquè és cosa vostra, nosaltres ens centrem que l’equip ho faci el millor possible», argumentava Pere Romeu abans del partit.
Aquest any, amb l’arribada d’un nou entrenador a la capital espanyola, Pau Quesada, és cert que ha necessitat temps per acabar d’encaixar. Les primeres jornades no van ser bones i la revolució que s’esperava amb el relleu d’Alberto Toril semblava més aviat un intent que no una realitat. Malgrat això, l’equip de Quesada s’ha reposat. En competició europea està fent un bon paper (va empatar en l’afegit a l’últim partit contra el Paris FC aquesta mateixa setmana) i arriba al clàssic amb la millor de les sensacions. A més, si a Barcelona la derrota encara cou, a Madrid la victòria de la temporada passada al mateix escenari li dona un extra de positivisme.
«Cal jugar amb el cap i amb el cor», confessava Pere Romeu abans del duel. A Can Barça, però, encara pesa la derrota patida el març d’aquest mateix any. Va ser la primera ocasió en què el conjunt blanc les vencia (amb polèmica arbitral a favor del Reial Madrid inclosa) i va doldre. «L’equip ha madurat, ha millorat. Tenim una possessió més estable, ens contraataquen menys, pressionem amb més valentia i amb prou feines regalem ocasions. Totes les futbolistes estan en un moment molt dolç», va expressar l’entrenador blaugrana, que no va tenir objeccions a confessar que té «molt clara l’alineació» per a aquest dissabte.
Baixa blaugrana
Qui segur que no podrà saltar a la gespa és Patri Guijarro. La centrecampista és una de les poques jugadores que encara queden a la infermeria blaugrana, que aquest inici de temporada ha tingut més activitat del normal. La de Palma encara està recuperant-se de la fractura d’estrès a l’os escafoide del peu dret. La baixa és dolorosa per al Barça. Guijarro és el centre de l’equip, el cervell, i les blaugrana estan notant la seva absència.
«Tothom sap que és impossible canviar Patri perquè és única. No sé com ho fa, però és màgica cada vegada que està al camp», admet Caroline Graham Hansen. El seu lloc l’ocupa Laia Aleixandri, per qui el tècnic blaugrana apunta que apostarà malgrat el seu perfil de central, o bé Clara Serrajordi, la jove promesa de La Masia que continua adaptant-se al primer equip mentre ja enlluerna.
Ganes, sí, però la sobreestimulació cal mirar d’evitar-la. «Els excessos a la vida no són bons. S’ha de jugar amb el cor i amb el cap. Als clàssics això és molt important. Jo no recordo clàssic que s’hagi jugat a mig gas o sense tenir unes ganes absolutes de fer les coses bé. Que les nostres futbolistes diguin que tenen encara més ganes és una cosa molt positiva per a nosaltres», insistia ahir el tècnic blaugrana, que se centrarà en xerrades individuals i no en un emotiu discurs abans del partit.
Toca posar cap en un moment en què les ganes de revenja són evidents. Al vestidor del Barça no perdonen i menys encara obliden: fa pocs mesos les van ferir a casa seva, a Montjuïc, i des de llavors només pensen a tornar el cop.
