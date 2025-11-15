Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa buscarà diumenge el primer triomf, a Cocentaina
Les baixes d'Asís i Jordi Sánchez davant del Ye Faky continuen pesant en l'equip, que recupera Llucià i Checa i ha donat bona imatge a domicili, però amb poc resultat
Regió7
El Covisa Manresa continua a la recerca de la seva primera victòria a la lliga i ho intentarà una altra vegada aquest diumenge, a les dotze del migdia, a Cocentaina. El rival és el Ye Faky, un conjunt que abans d'aquesta jornada estava situat en una meritòria cinquena posició, a les portes de la zona de play-off.
En aquest desè intent per sumar els tres punts de cop, el segon amb Jairo Molero a la banqueta, l'equip bagenc seguirà amb les importants baixes del capità, Asís, i de Jordi Sánchez. Almenys recupera Llucià i Checa, lesionats des de fa dies, i hi redebutarà David Lozano.
El Ye Faky ha encadenat una gran segona volta de la temporada amb l'inici d'aquesta, en què ha sumat cinc victòries, un empat i tres derrotes, amb una gran projecció ofensiva, ja que és el tercer màxim golejador del grup, amb 47 dianes. Tot i això, la defensa és millorable, amb 40 gols encaixats.
Dels quatre partits a casa, n'ha guanyat tres i va perdre contra El Pilar per 4-7. Els valencians són, justament, l'únic rival amb el qual ha sumat el Covisa, un empat fa quinze dies. En els seus desplaçaments, en general, ha donat bona imatge, però li ha faltat rematar en pistes com Mataró o la del CCR per tenir més puntuació.
