Waterpolo/Segona Divisió masculina
L'Adbisio ETL Global CN Manresa cedeix al final en un duel igualat a Alcorcón (9-4)
L'equip de David Torilo manté opcions fins al darrer quart, però un parcial final de 3-0 anul·la les opcions davant del cuer
Regió7
L'Adbisio ETL Global CN Manresa no tornarà amb els tres punts de la piscina del CN Ciudad de Alcorcón, el darrer classificat i que fins ara no havia puntuat. Els madrilenys s'han imposat per 9-4 en un duel més igualat a la piscina que en el resultat final. Un parcial final de 3-0, quan els bagencs ja anaven a totes, ha establert els cinc gols de diferència final, que els deixa penúltims, amb un triomf en cinc partits.
El duel ha tingut parcials estranys. En dos d'ells, el primer i el tercer, només hi ha hagut un gol, sempre de l'equip local i en els dos casos d'Álvaro Izard. En la resta, el CN Manresa ha arribat a empatar a tres en el segon període, amb les anotacions de Biel Fernández, Ivan Rey, de penal, i Sergi Torres. L'Alcorcón, però, ha marcat tres gols més en una fase de partit en què l'equip català s'ha quedat sec. Llavors, Ivan Martínez ha donat esperances, però els tres darrers gols, dos de David García, deixen un marcador que també pot ser important per a l'average final.
Els manresans hauran de passar pàgina per visitar el proper dissabte un vell conegut, el Portugalete, que és avantpenúltim i que va ascendir amb ells.
CN CIUDAD DE ALCORCÓN: Adrián díaz, Dolhaberriague 1, Moreno, Calero, De Francisco 1, Nazarie, Delfa 1, Calzadilla 1, Roca, Izard 2, Núñez 1, David García 2, Valdés i Pedrosa
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Albacete, Biel Fernández 1, Puerta, Urgelés, Serra, Holgado, Mayol, León, Torres 1, Ivan Martínez 1, Estany, Ivan Rey 1, Ferran Garcia i Luján
ÀRBITRES: Sánchez i Piñero
PARCIALS: 1-0, 3-3, 1-0, 4-1
