Bàsquet/Lliga Endesa
El Congost guia al Baxi Manresa a una victòria molt ferma contra el Hiopos Lleida (99-86)
Reyes i Benítez lideren un equip que es rebel·la contra la seva situació i capgira la tendència en una gran segona meitat defensiva
Tres derrotes a fora, com deia Ocampo, han mostrat com d'important és ser a casa i aprofitar-ho. El Congost de les grans ocasions ha aparegut per guiar el Baxi Manresa a un canvi de tendència, a una victòria molt ferma i meritòria contra un gran equip com el Hiopos Lleida (99-86) que fa veure la vida d'una altra manera. Uns imperials Reyes i Benítez han conduït l'equip al triomf i, tot i que falta molt per millorar, i amb Oriola, aparegut abans del partit, s'intentarà, partits com aquests mostren com s'ha de fer per aconseguir-ho.
Segurament empès per la gran animació de l'inici, el Baxi ha arrencat molt intens i efectiu. Tot i dues accions de continuïtat cap a Diagne, els manresans han anotat els quatre primers tirs que van fer, inclosos triples de Benítez i Reyes (10-4). El pivot del Hiopos, a més, havia d'anar a la banqueta aviat per una inexistent segona falta, compensació d'una a Obasohan, i el Manresa situava el 14-7 en un partit frenètic.
Però el Lleida, de mica en mica, ha entrat en joc pressionant molt. Dues bones defenses i tres jugades seguides de tres punts, amb tirs lliures de Zoriks, que n'ha errat un, i dos 2+1 de Goloman, li han donat la primera renda (16-17, a 3.44).
I fins al final encara hi ha hagut més alternatives i molt encert. Olinde ha tornat a donar quatre punts al seu equip, Walden ha capgirat i Jiménez ha tancat el quart amb un cop de dits per empatar a 27, un tempteig molt alt.
En l'inici del segon quart, Plummer ha mostrat les seves dues cares. Un triple meritori i tres desatencions l'han dut a la banqueta (30-33). El duel no parava de mostrar alternatives. Tant aviat Obasohan posava el 38-33, com els visitants empataven amb cinc punts en pocs segons. Però la sensació era que el Lleida tenia controlada la cosa i que al Baxi li costava tot molt.
Benítez ha mantingut l'equip amb un parell de triples, un quan es perdia de quatre i Agada cometia la tercera falta. Important. Els pitjors minuts han arribat quan ha tornat Diagne i ha fet vuit punts seguits davant d'un impotent Golden per al 44-50 mentre els aficionats del Lleida li cridaven "MVP".
Més defensa
Steinbergs ha entrat a fer de cinc i, com a mínim, i tot i perdre dos rebots defensius més, els visitants almenys no han anotat més per fer més gran la ferida. I ha servit perquè el canvi en la intensitat defensiva del Baxi a la represa ha estat diametral. Just després del 44-52 de Diagne, un parcial de 14-3, amb triples de Steinbergs i dos d'un Reyes extramotivat situaven el 58-55. I tot, malgrat tres tirs lliures errats per Obasohan.
El Lleida, però, es mantenia ferm, malgrat que Agada cometia una estúpida quarta falta per tècnica per fer callar el públic (58-61). De tota manera, ara el Baxi era tot un altre i anava més llest, com Ubal robant un servei de fons a Krutwig per al 63-61. Almenys els locals ara duien la iniciativa i se n'han anat al darrer descans guanyant d'un punt (73-72) amb tot obert.
Però el Baxi no volia deixar passar el seu moment. Dues esmaixades de Kao i el 17è punt de Reyes tornaven a obrir un petit forat (80-74). El clímax arribava poc després amb una tècnica al tècnic visitant, Gerard Encuentra, per un camp enrere i un triple de Benítez que donava deu punts de renda. Però encara faltava molt, més de set minuts, el nigerià i Olinde i, posteriorment, Ubal cometien la quarta falta i el Lleida s'acostava a cinc (84-79).
Quan més cremava la pilota, han tornat a sorgir Benítez i Reyes per ficar cinc punts vitals, i l'extremeny per clavar un tap i provocar una falta de Batemon amb 89-82. Kao ha quedat eliminat, però dues accions d'Obasohan donaven aire a dos minuts (93-84). A més, l'estrella del Lleida deixava la pista per faltes i Olinde i Reyes, amb dos triples, posaven els claus al taüt del partit per deixar a casa una victòria coral, de pista i de grada, que ha de mostrar el camí.
