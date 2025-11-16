Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

Diego Ocampo: "El triomf ens reforça en la nostra identitat"

El tècnic del Baxi Manresa destaca el paper del públic, i com ha ajudat l'equip i a ell mateix en els moments més complicats

Diego Ocampo, parlant amb Alfonso Plummer

Jordi Agut

Manresa

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, disseccionava que "hem entrat molt bé al partit, defensant bé i tirant amb determinació, però al final del primer quart hem comès quatre errors encadenats i s'ha igualat el partit. No era tan important el marcador com la dinàmica. Després d'un temps mort hem reaccionat, però ens han anotat massa fàcil en defenses del bloqueig i continuació de Diagne, per això hem anat al descans amb males sensacions".

Tot i això, "l'equip ha reaccionat molt bé al tercer quart. Ha entès que cal pressionar, que així recuperes boles, i hem defensat bé el bloqueig directe a Batemon, Walden, Zoriks i Agada, que són molt bons. També hem defensat molt bé els seus quatres. En aquest sentit. Steinbergs i Olinde ho han fet molt bé".

De mica en mica, "ens hem animat. Des de la defensa i controlar el rebot hem corregut i d'aquí hem tret safates i algun tir de tres. No és fàcil trencar el partit amb el Lleida, però en els últims minuts hem defensat bé amb un Marcis excel·lent".

Ocampo no ha tingut recança a dir que "el públic ha estat increïble des de l'inici i en els moments dolents. Ens ha donat suport, sobretot a mi, en accions que et desmoralitzen, però amb feina sense entrenar-nos ho hem de millorar. Hi ha errors de falta de responsabilitat individualitat. Ells han seguit animant i aquest extra l'hem d'agrair amb esforç, agafant rebots".

A part, ha estat "un partit difícil perquè el Hiopos Lleida és un molt bon equip, que està molt ben entrenat i amb molta gent en diverses demarcacions".

Sobre la importància de la victòria, "dramatitzar amb el bàsquet no és gaire saludable, ni físicament, ni mental, és un esport. Fer-ho a la jornada set no és bo. Els calendaris són com són. Cal analitzar i veure-ho amb fredor per trobar solucions. Això és part de les temporades i la meva feina és ajudar tothom a trobar-se bé. La victòria ens ajuda a saber com hem de jugar i qui som. Això ens va bé a tots, fer com Steinbergs, jugant-se la cara i a veure si li surt, com li ha sortit. També ens reforça quina és la nostra identitat i fent les coses com les hem de fer ens permet competir amb els miures de l'ACB".

