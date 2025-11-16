Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "El triomf ens reforça en la nostra identitat"
El tècnic del Baxi Manresa destaca el paper del públic, i com ha ajudat l'equip i a ell mateix en els moments més complicats
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, disseccionava que "hem entrat molt bé al partit, defensant bé i tirant amb determinació, però al final del primer quart hem comès quatre errors encadenats i s'ha igualat el partit. No era tan important el marcador com la dinàmica. Després d'un temps mort hem reaccionat, però ens han anotat massa fàcil en defenses del bloqueig i continuació de Diagne, per això hem anat al descans amb males sensacions".
Tot i això, "l'equip ha reaccionat molt bé al tercer quart. Ha entès que cal pressionar, que així recuperes boles, i hem defensat bé el bloqueig directe a Batemon, Walden, Zoriks i Agada, que són molt bons. També hem defensat molt bé els seus quatres. En aquest sentit. Steinbergs i Olinde ho han fet molt bé".
De mica en mica, "ens hem animat. Des de la defensa i controlar el rebot hem corregut i d'aquí hem tret safates i algun tir de tres. No és fàcil trencar el partit amb el Lleida, però en els últims minuts hem defensat bé amb un Marcis excel·lent".
Ocampo no ha tingut recança a dir que "el públic ha estat increïble des de l'inici i en els moments dolents. Ens ha donat suport, sobretot a mi, en accions que et desmoralitzen, però amb feina sense entrenar-nos ho hem de millorar. Hi ha errors de falta de responsabilitat individualitat. Ells han seguit animant i aquest extra l'hem d'agrair amb esforç, agafant rebots".
A part, ha estat "un partit difícil perquè el Hiopos Lleida és un molt bon equip, que està molt ben entrenat i amb molta gent en diverses demarcacions".
Sobre la importància de la victòria, "dramatitzar amb el bàsquet no és gaire saludable, ni físicament, ni mental, és un esport. Fer-ho a la jornada set no és bo. Els calendaris són com són. Cal analitzar i veure-ho amb fredor per trobar solucions. Això és part de les temporades i la meva feina és ajudar tothom a trobar-se bé. La victòria ens ajuda a saber com hem de jugar i qui som. Això ens va bé a tots, fer com Steinbergs, jugant-se la cara i a veure si li surt, com li ha sortit. També ens reforça quina és la nostra identitat i fent les coses com les hem de fer ens permet competir amb els miures de l'ACB".
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida
- Quim Mandado, exSangtraït: «Estic encantadíssim de tocar amb els fills: és molt divertit»