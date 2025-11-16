Empat agredolç per Joanenc i Pirinaica (1-1)
El porter dels santjoanencs, Dani Baquero, atura un penal decisiu a les acaballes després d'un duel de màxima intensitat
Joanenc i Pirinaica van empatar (1-1) en un duel que ja és pràcticament un clàssic bagenc i que va ser igualat i intens. Amb el repartiment de punts, els de la Mion cauen a la desena posició, tot i portar cinc partits sense perdre, mentre que els santjoanencs es mantenen tretzens, marcant el tall del descens i a dos punts de la permanència.
Els locals, esperonats pel seu públic, van sortir com un llamp i, al minut 3 de partit, Biel Castilla aprofitava una centrada lateral, s'avançava als defenses visitants i rematava a porteria per obrir la llauna. Els manresans van rebre un gerro d'aigua freda, i això ho va aprofitar el conjunt santjoanenc per tenir les millors ocasions de la primera meitat davant d'una Pirinaica que tenia la pilota, però estava imprecisa i li costava tenir aproximacions de perill.
El descans va servir perquè els visitants reordenessin l'equip i, al segon temps, els homes de Romans Carrillo van fer una passa endavant. Als cinc minuts de la represa, Felipe Guerrero caçava un rebot que provenia d'una centrada de Camilo Vinasco i, amb un fort xut des de fora de l'àrea, aconseguia empatar l'enfrontament. Amb el marcador igualat, ambdós equips van tenir algunes ocasions clares, però cap dels dos s'acabava d'imposar en el seu joc i no van materialitzar les opcions de gol.
Ja a les acaballes, el visitant Miquel Nocete, que havia entrat vint minuts abans, va travessar mig camp amb la pilota als peus fins que, en arribar a l'àrea del Joanenc, va provocar un penal. Roger Alsina va executar la pena màxima, però el porter local, Dani Baquero, va aturar-lo. El mateix Alsina va caçar el rebot, però la pilota va acabar fora. Amb poc temps més, encara hi va haver temps per alguna tímida aproximació, però sense opció de decantar la balança i desempatar el partit.
FC JOANENC: Baquero, Bestard, Moratonas (Estruch 62’), López (Serra 71’), Olmedo (Oliver 62’), Castilla (Oliveras 73’), Djitte, Payeras, Morillo, Ariza (Ragageles 62’) i Cayuela (Serran 73’).
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces, Vinasco (Nocete 65’), Morell (Samper 65’), Moral (Puentes 73’), Rodríguez (Peñarrubia 46’), Bojang (Alsina 73’), Altimira i Djibo.
ÀRBITRE: Joan Ramon Canadell, auxiliat per Edgar Rodríguez i Enric Almirall.
GOLS: 1-0 Castilla min 3, 1-1 Guerrero min 50.
