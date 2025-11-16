Futbol Sala / Segona B
El Covisa Manresa torna golejat de Cocentaina (13-5)
Els manresans no tenen opcions davant del Ye Faky FS, tercer classificat, continuen sense reaccionar i segueixen cuers amb només un punt
Regió7
El Covisa Manresa no se’n surt. Ni el canvi d’entrenador, ni els fitxatges aconsegueixen revertir la dinàmica tan negativa en què ha caigut l’equip des de fa mesos i que el té a la cua de la classificació del Grup tercer de la Segona Divisió de Futbol Sala, amb només un punt i amb 9 derrotes acumulades en les 10 jornades disputades.
Cert que la visita a la pista del Ye Faky FS, tercer classificat, no era la jornada més propícia per iniciar la remuntada a la classificació. Però, a diferència del que havia succeït en els partits anteriors, fins i tot havent visitat el líder, han encaixat una golejada per 13 a 5 en la seva visita a l'equip de Cocentaina que fins ara s’havien estalviat i, pràcticament, en cap moment han tingut opcions de treure'n un resultat positiu.
Només en dos minuts bojos, entre l’11 i el 13, els jugadors de Jairo Molero han mostrat qualitat i capacitat de reacció i amb gols de Llucià, Mellado i Ambròs han reduït la diferència de quatre gols que havien concedit en un inici amb massa errors i fragilitat.
Però, de seguida els alacantins han imposat la seva superioritat i han recuperat i han incrementat amb facilitat l’avantatge en el marcador.
Fitxa tècnica
YE FAKY FS (13): Palazón, Raül Moncho, Bilal, Vicent, Pastor -cinc titular-, Peiró, Aitor, Àlex Moncho, Jordi, De Diego, Pau.
COVISA MANRESA (5): Blasco, Santa, Mellado, Checa, Morros -cinc titular- Cella, Aaron, Llució, Ambròs, David Lozano, Iàsser, Albadalejo.
ÀRBITRES: Álvaro Jiménez-Conde i Iván Sánchez.
GOLS: 1-0 (m. 1), David Lozano (pp); 2-0 (m. 3), Jordi; 3-0 (m. 4). Vicent; 4-0 (m. 11), Vicent; 4-1 (m. 11), Lluciá; 4-2 (m. 11), Mellado; 4-3 (m. 13), Ambròs; 5-3 (m. 14), Vicent; 6-3 (m. 16), Jordi; 7-3 (m. 17), Jordi; 7-4 (m. 19), David Lozano; 8-4 (m. 20), Raül Moncho; 9-4 (m. 25), Jordi; 10-4 (m. 35), Raül Moncho; 10-5 (m. 36), Albadalejo; 11-5 (m. 37), Vicent; 12-5 (m. 39), Jordi; 13-5 (m. 40=, Raül Moncho.
