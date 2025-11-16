Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Gimnàstic aconsegueix un empat èpic contra el Barça (1-1)

Els manresans sumen un punt davant del líder gràcies a un gol al minut 93

Les imatges del Gimnàstic Juvenil - FC Barcelona / Oscar Bayona

Lluc Grandia

Manresa

En poques ocasions, un empat és tan positiu. El Gimnàstic de Manresa va aconseguir arrancar un punt de la visita del líder, el FC Barcelona, a la capital del Bages (1-1). Per si no n'hi hagués prou, els escapulats ho van fer de la forma més èpica possible, amb un gol de Cristian Domínguez al temps de descompte. Els blaugranes segueixen líders, però els manresans, per acabar d'arrodonir la festa, surten del descens i es posen dotzens, marcant el tall de la permanència.

Tot i que la primera ocasió del partit va ser pel conjunt manresà, el conjunt blaugrana va dominar la primera meitat, amb la possessió i les millors ocasions, tot i que l'equip bagenc plantava cara. Malgrat això, els barcelonins es van avançar als vint minuts de partit, amb un gol de Pedro Villar, que va recollir una pilota filtrada i va aconseguir obrir la llauna. Tot i que els visitants tenien el domini, els manresans tenien algunes aproximacions de perill que no aconseguien transformar.

A mesura que passaven els minuts, els blaugranes s'acontentaven amb l'empat i el conjunt d'Oscar Segura creixia i li disputava la possessió al rival. Només començar la segona meitat, els manresans van tenir una ocasió clara de Guerra que va sortir per ben poc. A vint minuts pel final, Hablili també tenia una ocasió que sortia per sobre el travesser. Al minut 93, quan ja semblava que els culers s'endurien els tres punts, Cristian Domínguez va fer el gol de l'empat amb un xut espectacular a passada de Deluchi. No hi va haver temps per més i el resultat final va repartir un punt als manresans que té regust de victòria.

La setmana que ve, els escapulats tenen un altre partit d'alt nivell. Visitaran al segon classificat, l'Espanyol, en un partit que es jugarà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia (Masdevall 81’), Martínez (Vives 88’), Monsó, Urcan (Barrabés 81’), Ibars (El Haimir 81’), Guerra (Galobardes 81’), Deluchi, Hablili, Betancourt i Domínguez.

FC BARCELONA: Bonfill, Víctor, Campos (Teixidor 61’), Kourouma, Bernabéu (Buil 72’), Villar, Pallàs, Goren, Guerrero (Fofana 88’), Rodríguez (Vicens 61’) i Oertli.

ÀRBITRE: Lluís Espallargas, auxiliat per Izan Ostenero i Marcel Lafuente.

GOLS: 0-1 Villar min 21, 1-1 Domínguez min 93.

