L'Igualada derrota el Reus (3-2) i s'aferra al lideratge

L'Igualada Rigat ha obtingut una victòria de mèrit i molt treballada contra el Reus Deportiu al Pavelló de les Comes en què, després d'avançar a l'inici de la primera meitat, ha estat capaç de resistir el setge dels reusencs amb una defensa excel·lent. Els arlequinats es mantenen líders en solitari de l'OK Lliga amb 22 punts després de nou jornades, a l'espera del resultat del FC Barcelona que aquesta tarda juga a la pista del Pons Lleida.
El Reus Deportiu arribava quart, amb tres punts menys que els igualadins. S'ha trobat amb una sortida fulgurant dels jugadors de Marc Muntané que en menys de 10 minuts s'han avançat amb dos gols del capità Roger Bars.
El partit ja era intens des del xiulet inicial. Un equip i l'altre sumaven faltes i targetes. A l'últim minut de la primera meitat, els arlequinats han comès dues faltes consecutives i s'han situat a només una de la desena.
Les topades entre jugadors s'han reproduït de camí als vestidors i el descans no ha asserenat els ànims.
De seguida, Guillem Llansà ha fet el 2 a 1 en un xut potent des del mig del camp, que Arnau Martínez no ha vist venir. I, a la jugada següent, ja arribat la desena falta. Carles Casas l'ha estavellat al pal.
Un minut després, ha estat l'Igualada qui ha disposat de superioritat per la targeta blava de Marc Julià. No l'han aprofitada. En canvi, sí que Marc González ha transformat la falta directa per la desena del Reus.
Quedava un quart d'hora, que s'ha convertit en un setge desesperat dels jugadors de Jordi Garcia. Martí Casas ha fet el 3 a 2 en aprofitar una bola que ha quedat morta dins de l'àrea i s'ha regirat per fer-la entrar a la porteria d'Arnau Martínez.
El marcador ja no s'ha mogut. Arnau Martínez ha salvat dues vegades l'empat i Càndid Ballart la sentència a un minut i mig del final El Reus ha jugat amb 5 jugadors de camp. No n'han fet prou per trencar l'excel·lent defensa de l'Igualada.
Fitxa tècnica
IGUALADA RIGAT HC (3): Arnau Martínez, Joel Roma, Roger Bars, Marc Carol, Miguel Cañadillas -cinc inicial-, Matias Pascual, Marc González, Joan Ruano, Aleix Borràs, Jaume Marquès.
REUS DEPORTIU (2): Càndid Ballart, Joan Salvat, Marc Julià, Martí Casa, Guillem Jansà -cinc inicial-, Nil Viña, Pol Martínez, Max Oruste, Diego Rojas, Carles Casas.
ÀRBITRES: Albert Barba Gómez-Álvarez i Xavier Valiente Soler.
GOLS: 1-0 (m. 4), Roger Bars; 2-0 (m. 9), Roger Bars; 2-1 (m. 27), Guillem Jansà;3-1 (m. 36), Marc González; 3-2 (m. 35), Martí Casas.
