Super Copa Femenina
El llistó arbitral impedeix a l’Igualada batre el Castelldefels (66-67)
Després de firmar una notable actuació contra el conjunt invicte, les de Joan Albert Quadrat cauen en un final polèmic que determina el partit
El CB Igualada va patir una derrota per la mínima a casa contra el líder invicte de Super Copa Femenina, el Museu del Comic-Castelldefels (66-67), en un final marcat per polèmiques arbitrals que han marcat l’esdevenir del matx. Malgrat aquest resultat, el conjunt anoienc segueix amb un balanç positiu i instal·lat a la zona mitjana de la classificació.
Quant al partit, les de Joan Albert Cuadrat van firmar una notable actuació, portant la iniciativa del duel en pràcticament tot el partit contra un contrincant que aspira a proclamar-se campió i lluitar per l’ascens.
Aquesta condició de superioritat va quedar evidenciada en el primer període. Les anoienques van deixar les rivals en set punts, i es van distanciar de nou. A partir d’aquest punt, el duel es va equilibrar fins que, en l’últim quart, les igualadines semblava que feien l’estirada definitiva. Però el llistó arbitral les va castigar severament quan guanyaven de set a falta de set minuts (58-51). El partit es va veure abocat a un final a cara o creu en què, en una de les darreres jugades, les visitants van llançar esgotada la possessió i les locals no van poder demanar temps mort per disputar l’última jugada perquè els àrbitres no van aturar el temps.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»