Super Copa Femenina

El llistó arbitral impedeix a l’Igualada batre el Castelldefels (66-67)

Després de firmar una notable actuació contra el conjunt invicte, les de Joan Albert Quadrat cauen en un final polèmic que determina el partit

Èlia Compte intenta buscar una passada a a una jugadora interior

Èlia Compte intenta buscar una passada a a una jugadora interior / Oscar Bayona

Pol Vilà

Manresa

El CB Igualada va patir una derrota per la mínima a casa contra el líder invicte de Super Copa Femenina, el Museu del Comic-Castelldefels (66-67), en un final marcat per polèmiques arbitrals que han marcat l’esdevenir del matx. Malgrat aquest resultat, el conjunt anoienc segueix amb un balanç positiu i instal·lat a la zona mitjana de la classificació.

Quant al partit, les de Joan Albert Cuadrat van firmar una notable actuació, portant la iniciativa del duel en pràcticament tot el partit contra un contrincant que aspira a proclamar-se campió i lluitar per l’ascens.

Aquesta condició de superioritat va quedar evidenciada en el primer període. Les anoienques van deixar les rivals en set punts, i es van distanciar de nou. A partir d’aquest punt, el duel es va equilibrar fins que, en l’últim quart, les igualadines semblava que feien l’estirada definitiva. Però el llistó arbitral les va castigar severament quan guanyaven de set a falta de set minuts (58-51). El partit es va veure abocat a un final a cara o creu en què, en una de les darreres jugades, les visitants van llançar esgotada la possessió i les locals no van poder demanar temps mort per disputar l’última jugada perquè els àrbitres no van aturar el temps.

